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LIVE Musetti-Cerundolo, ATP Roma 2026 in DIRETTA: scoglio insidiosissimo al sedicesimi

Pubblicato

5 minuti fa

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Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti LaPresse Olycom

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’interessante sfida di 3° turno del Masters 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e l’argentino Francisco CERUNDOLO agli Internazionali d’Italia!

Sfida molto difficile per il mago di Carrara, che si trova appena all’inizio della sua difesa della semifinale ottenuta qui a Roma dodici mesi fa. L’esordio contro Giovanni Mpetshi Perricard, big server, è stato gestito nel migliore dei modi con un break per set e tanta sicurezza mostrata. Adesso il livello si alza perché davanti c’è un rivale che sconfisse anche Sinner a Roma nel 2021.

In chiave ranking partita importantissima perché al momento il tennista numero due d’Italia sarebbe fuori dalla top 10. E’ a rischio anche la seconda piazza nazionale poiché Flavio Cobolli non è distante virtualmente. In caso di vittoria i punti a referto diventano 100, con 400 che sono quelli che il carrarino difende qui a Roma.

Sono quattro i precedenti, Musetti ha vinto i primi due ma gli ultimi due sono stati vinti dall’argentino. Si trattava della Coppa Davis 2024, la seconda riportata a Roma dagli azzurri di Filippo Volandri ed era il match che apriva le fasi finali contro l’Argentina. Poi c’è stata la vittoria a Umago in finale, pochi giorni prima di quel magico bronzo olimpico a Parigi, lì fu una maratona risolta al tie break del terzo dall’albiceleste.

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Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del Masters 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Lorenzo MUSETTI e l’argentino Francisco CERUNDOLO agli Internazionali d’Italia. Si gioca come 3° match sul Centrale dalle 11! Vi aspettiamo!

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