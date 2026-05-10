MotoGP oggi in tv, GP Francia 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, quinto round stagionale, in programma oggi, domenica 10 maggio, sul celebre circuito di Le Mans. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo.

Nella prova del sabato l’Aprilia ha potuto festeggiare la vittoria di Jorge Martin e il terzo posto di Marco Bezzecchi. Partenza a fionda per lo spagnolo e passo gara inarrivabile per la concorrenza. Nel panino di Noale Pecco Bagnaia con la Ducati, dopo aver conquistato la pole-position. Un confronto a tre che, verosimilmente, potrebbe riproporsi quest’oggi.

Sarà da vedere se Martin riuscirà replicare lo start di ieri, essendo ottavo in griglia. Da parte loro, Bezzecchi e Bagnaia vorranno far valere la loro miglior posizione nello schieramento per far valere il proprio ritmo fin da subito. Da ricordare che non ci sarà l’iberico Marc Marquez, caduto nelle ultime battute della Sprint. Il Cabroncito si è procurato una frattura al piede destro e sarà costretto a saltare questo appuntamento e anche il successivo in Catalogna.

La domenica del GP di Francia sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e solo la gara di MotoGP su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della classe regina. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 10 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa e su Sky Sport Uno (201) solo per la gara di MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 10 maggio

17.35 Moto3, GP Francia: gara (20 giri) – Differita tv in chiaro.

18.50 Moto2, GP Francia: gara (22 giri) – Differita tv in chiaro.

20.35 MotoGP, GP Francia: gara (27 giri) – Differita tv in chiaro.