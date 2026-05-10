Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 10 maggio, ordine di gioco, streaming

Prima domenica degli Internazionali d’Italia, normalmente un giorno estremamente frequentato con tanto, tantissimo da vedere sui campi del Foro Italico di Roma. E, com’è noto, un ambiente di quelli importanti, specialmente in un momento nel quale con gli italiani ci sarà parecchio da divertirsi in particolare nella seconda metà di giornata.

Di fatto, in chiave azzurra apre Lorenzo Musetti, che chiude la sessione diurna sul Centrale contro l’argentino Francisco Cerundolo. Precedenti 1-2 (o meglio 2-2), ma gli ultimi due sono del 2024. Nel serale Elisabetta Cocciaretto cercherà di quantomeno imbastire una partita in grado di impensierire Iga Swiatek, che pure ha rischiato con l’americana Caty McNally. A Matteo Arnaldi, invece, tocca la stella potenzialmente nascente dello spagnolo Rafael Jodar. Infine, sulla BNP Paribas Arena (dentro lo Stadio dei Marmi) c’è Luciano Darderi opposto all’americano ed ex semifinalista romano Tommy Paul. Sugli altri campi da tenere d’occhio tutta una serie di doppi di un certo livello, che equivalgono quasi a oro per chi preferisce recarsi sui campi esterni, almeno inizialmente.

Gli Internazionali d’Italia continueranno oggi sia in campo ATP che in campo WTA. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA); il torneo WTA è visibile su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky); un match del torneo ATP in chiaro su TV8 (in questo caso Musetti-F. Cerundolo). Diretta streaming su SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA) e sito di Tv8 (match in chiaro). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette LIve testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Domenica 10 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Svitolina (UKR) [7]-Baptiste (USA) [32] – 3° turno WTA

NP Ore 13:00 Blockx (BEL)-Zverev (GER) [2] – 3° turno ATP

NP Ore 15:00 Musetti (ITA) [8]-F. Cerundolo (ARG) [25] – 3° turno ATP – Diretta tv in chiaro su TV8

Sessione serale

Ore 19:00 Cocciaretto (ITA)-Swiatek (POL) [4] – 3° turno WTA

NP Ore 20:30 Arnaldi (ITA) [WC]-Jodar (ESP) [32] – 3° turno ATP

BNP Paribas Arena

Ore 11:00 Ruud (NOR) [23]-Lehecka (CZE) [11] – 3° turno ATP

NP 13:00 Pegula (USA) [5]-Masarova (SUI) [Q] – 3° turno WTA

Osaka (JPN) [15]-Shnaider [19] – 3° turno WTA

NP Ore 16:00 Eala (PHI)-Rybakina (KAZ) [2] – 3° turno WTA

Paul (USA) [16]-Darderi (ITA) [18] – 3° turno ATP

SuperTennis Arena

Ore 11:00 Cadenasso (ITA)/Vasamì (ITA) [WC]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – 1° turno doppio ATP

Samsonova [20]-Potapova (AUT) [Q] – 3° turno WTA

Khachanov [13]-van de Zandschulp (NED) – 3° turno ATP

Tien (USA) [19]-Bublik (KAZ) [9] – 3° turno ATP

NP Ore 19:00 Siegemund (GER)-Pliskova (CZE) – 3° turno WTA

Pietrangeli

Ore 11:00 Keys (USA) [17]-Bartunkova (CZE) – 3° turno WTA

Humbert (FRA) [31]-Prizmic (CRO) [Q] – 3° turno ATP

Grant (ITA)/Ruggeri (ITA) [WC]-Cirstea (ROU)/Cristian (ROU) – 1° turno doppio WTA

Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6]-Cobolli (ITA)/Sonego (ITA) [WC] – 1° turno doppio ATP

Forti (ITA)/Romano (ITA) [WC]-Erler (AUT)/Miedler (AUT) – 1° turno doppio ATP

Campo 13

Ore 11:00 Noskova (CZE)/Valentova (CZE)-Chan (TPE)/Stollar (HUN) – 1° turno doppio WTA

Cabral (POR)/Salisbury (GBR) [8]-Atmane (FRA)/Moutet (FRA) – 1° turno doppio ATP

Mertens (BEL)/Zhang (CHN) [3]-Hsieh (TPE)/Xinyu Wang (CHN) – 1° turno doppio WTA

Alternate/Alternate-Alternate/Alternate – 1° turno doppio ATP

Andreeva/Shnaider-L. Kichenok (UKR)/Krawczyk (USA) – 1° turno doppio WTA

Campo 1

Ore 11:00 Etcheverry (ARG)/Tabilo (CHI)-Goransson (SWE)/King (USA) – 1° turno doppio ATP

Schnaitter (GER)/Wallner (GER)-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) – 1° turno doppio ATP

NP Ore 14:00 Jovic (USA)/Kalinskaya-Hozumi (JPN)/Wu (TPE) – 1° turno doppio WTA

Hunter (AUS)/Pegula (USA)-Ostapenko (LAT)/Routliffe (NZL) [5] – 1° turno doppio WTA

Campo 2

Ore 12:00 Gauff (USA)/McNally (USA)-Sutjiadi (INA)/Tjen (INA) – 1° turno doppio WTA

Perez (AUS)/Schuurs (NED) [8]-Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) – 1° turno doppio WTA

Khromacheva/Olmos (MEX)-Kenin (USA)/Samsonova – 1° turno doppio WTA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA), SuperTennis (WTA, in chiaro e 212 Sky); un match ATP in chiaro su TV8 (Musetti-F. Cerundolo)

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA), sito di Tv8 (Musetti-F. Cerundolo)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)