Internazionali d'ItaliaSport in tvTennis
Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 10 maggio, ordine di gioco, streaming
Prima domenica degli Internazionali d’Italia, normalmente un giorno estremamente frequentato con tanto, tantissimo da vedere sui campi del Foro Italico di Roma. E, com’è noto, un ambiente di quelli importanti, specialmente in un momento nel quale con gli italiani ci sarà parecchio da divertirsi in particolare nella seconda metà di giornata.
Di fatto, in chiave azzurra apre Lorenzo Musetti, che chiude la sessione diurna sul Centrale contro l’argentino Francisco Cerundolo. Precedenti 1-2 (o meglio 2-2), ma gli ultimi due sono del 2024. Nel serale Elisabetta Cocciaretto cercherà di quantomeno imbastire una partita in grado di impensierire Iga Swiatek, che pure ha rischiato con l’americana Caty McNally. A Matteo Arnaldi, invece, tocca la stella potenzialmente nascente dello spagnolo Rafael Jodar. Infine, sulla BNP Paribas Arena (dentro lo Stadio dei Marmi) c’è Luciano Darderi opposto all’americano ed ex semifinalista romano Tommy Paul. Sugli altri campi da tenere d’occhio tutta una serie di doppi di un certo livello, che equivalgono quasi a oro per chi preferisce recarsi sui campi esterni, almeno inizialmente.
Gli Internazionali d’Italia continueranno oggi sia in campo ATP che in campo WTA. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA); il torneo WTA è visibile su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky); un match del torneo ATP in chiaro su TV8 (in questo caso Musetti-F. Cerundolo). Diretta streaming su SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA) e sito di Tv8 (match in chiaro). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette LIve testuali, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO
Domenica 10 maggio
Campo Centrale
Sessione diurna
Ore 11:00 Svitolina (UKR) [7]-Baptiste (USA) [32] – 3° turno WTA
NP Ore 13:00 Blockx (BEL)-Zverev (GER) [2] – 3° turno ATP
NP Ore 15:00 Musetti (ITA) [8]-F. Cerundolo (ARG) [25] – 3° turno ATP – Diretta tv in chiaro su TV8
Sessione serale
Ore 19:00 Cocciaretto (ITA)-Swiatek (POL) [4] – 3° turno WTA
NP Ore 20:30 Arnaldi (ITA) [WC]-Jodar (ESP) [32] – 3° turno ATP
BNP Paribas Arena
Ore 11:00 Ruud (NOR) [23]-Lehecka (CZE) [11] – 3° turno ATP
NP 13:00 Pegula (USA) [5]-Masarova (SUI) [Q] – 3° turno WTA
Osaka (JPN) [15]-Shnaider [19] – 3° turno WTA
NP Ore 16:00 Eala (PHI)-Rybakina (KAZ) [2] – 3° turno WTA
Paul (USA) [16]-Darderi (ITA) [18] – 3° turno ATP
SuperTennis Arena
Ore 11:00 Cadenasso (ITA)/Vasamì (ITA) [WC]-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [2] – 1° turno doppio ATP
Samsonova [20]-Potapova (AUT) [Q] – 3° turno WTA
Khachanov [13]-van de Zandschulp (NED) – 3° turno ATP
Tien (USA) [19]-Bublik (KAZ) [9] – 3° turno ATP
NP Ore 19:00 Siegemund (GER)-Pliskova (CZE) – 3° turno WTA
Pietrangeli
Ore 11:00 Keys (USA) [17]-Bartunkova (CZE) – 3° turno WTA
Humbert (FRA) [31]-Prizmic (CRO) [Q] – 3° turno ATP
Grant (ITA)/Ruggeri (ITA) [WC]-Cirstea (ROU)/Cristian (ROU) – 1° turno doppio WTA
Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6]-Cobolli (ITA)/Sonego (ITA) [WC] – 1° turno doppio ATP
Forti (ITA)/Romano (ITA) [WC]-Erler (AUT)/Miedler (AUT) – 1° turno doppio ATP
Campo 13
Ore 11:00 Noskova (CZE)/Valentova (CZE)-Chan (TPE)/Stollar (HUN) – 1° turno doppio WTA
Cabral (POR)/Salisbury (GBR) [8]-Atmane (FRA)/Moutet (FRA) – 1° turno doppio ATP
Mertens (BEL)/Zhang (CHN) [3]-Hsieh (TPE)/Xinyu Wang (CHN) – 1° turno doppio WTA
Alternate/Alternate-Alternate/Alternate – 1° turno doppio ATP
Andreeva/Shnaider-L. Kichenok (UKR)/Krawczyk (USA) – 1° turno doppio WTA
Campo 1
Ore 11:00 Etcheverry (ARG)/Tabilo (CHI)-Goransson (SWE)/King (USA) – 1° turno doppio ATP
Schnaitter (GER)/Wallner (GER)-Gonzalez (ARG)/Molteni (ARG) – 1° turno doppio ATP
NP Ore 14:00 Jovic (USA)/Kalinskaya-Hozumi (JPN)/Wu (TPE) – 1° turno doppio WTA
Hunter (AUS)/Pegula (USA)-Ostapenko (LAT)/Routliffe (NZL) [5] – 1° turno doppio WTA
Campo 2
Ore 12:00 Gauff (USA)/McNally (USA)-Sutjiadi (INA)/Tjen (INA) – 1° turno doppio WTA
Perez (AUS)/Schuurs (NED) [8]-Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) – 1° turno doppio WTA
Khromacheva/Olmos (MEX)-Kenin (USA)/Samsonova – 1° turno doppio WTA
PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA), SuperTennis (WTA, in chiaro e 212 Sky); un match ATP in chiaro su TV8 (Musetti-F. Cerundolo)
Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA), sito di Tv8 (Musetti-F. Cerundolo)
Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)