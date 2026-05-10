LIVE Moto2, GP Francia 2026 in DIRETTA: Vietti insegue un acuto

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Francia, valido come quinta gara del motomondiale di Moto2. La pista di Le Mans ritorna la grande protagonista del calendario del mondiale, con l’italiano Celestino Vietti che cerca punti importanti per avvicinarsi il più possibile al primo posto dello spagnolo Manuel Gonzalez.

Vietti è in cerca di un acuto importante anche se, nella giornata di ieri, in qualifica non ha risposto presente piazzando la sua Boscosuro solamente in nona posizione con la pole che se l’è presa Izan Guevara, al momento terzo in classifica generale. Per quanto riguarda l’attuale primatista mondiale di Moto2, il già citato Gonzalez ha concluso il Q2 in quinta posizione.

C’è la possibilità di strappare qualche punto allo spagnolo che deve, quindi, fare attenzione al suo stesso connazionale distante 14.5 punti da lui in classifica, mentre per Vietti i punti di ritardo sono 16.5. Si è messo male il weekend francese per l’australiano Senna Agius che, da secondo nella generale, ha fatto male in qualifica piazzando la sua Kalex in undicesima posizione costringendo alla rimonta.

Il Gran Premio di Francia di Moto2 partirà alle 12.15, con OA Sport che vi propone la cronaca testuale della gara di Le Mans in Diretta e in Live, giro dopo giro! Buon divertimento a tutti!