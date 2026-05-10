LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscatto

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia. Proprio nella capitale termina l’avventura della Corsa Rosa in Bulgaria, domani infatti ci sarà il giorno di riposo e la carovana arriverà nella nostra nazione.

Il percorso odierno misura 175 e sembra dare un’altra chance ai velocisti. Il tracciato si può dividere in due parti, con l’unica salita di giornata che segnerà proprio lo spartiacque. Al km 86 ci sarà lo sprint intermedio di Dolna Banja, l’ascesa inizierà ottomila metri dopo. Il GPM è quello di Borovets Pass (9.2 km al 5.4% medio e con massime dell’11%, seconda categoria) e termina a 72 km dall’arrivo. Da qui una strada costantemente in discesa porterà al traguardo di Sofia. Ai -13 dalla conclusione ci sarà il Red Bull KM che assegna 6”, 4” e 2” di bonus ai primi tre che vi transiteranno. Gli ultimi km continueranno a scendere leggermente, con solo l’ultimo km che sarà pianeggiante.

Il favorito potrebbe essere Paul Magnier. Il francese ha vinto brillantemente la prima tappa, nonostante una caduta di gruppo che ha reso difficile per tutti l’approcio alla volata, vestendo così la prima maglia rosa. La Soudal Quick-Step è sempre una garanzia nell’impostare bene lo sprint e farà di tutto per mettere nelle migliori condizioni il classe 2003. Chi invece è rimasto deluso dalla prima frazione è Jonathan Milan, sicuramente il rivale più insidioso per Magnier. Il friulano ha fallito l’obiettivo di vestire la maglia di leader della generale, ma oggi vuole reagire per prendersi il successo e guadagnare punti importanti per la maglia ciclamino. Il corridore della Lidl Trek (non perfetta negli ultimi km della prima volata) è uno degli sprinter più forti del plotone e ha tutte le qualità per battere gli avversari, oggi lo vorrà dimostrare. Il terzo incomodo potrebbe essere Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team). Il danese è arrivato secondo sull’arrivo di Burgas e oggi vorrà migliorare questo risultato. Un suo grande punto a favore quest’oggi potrebbe essere la resistenza sulle salite, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nell’ascesa di metà frazione. Attenzione, anche, a Ethan Vernon (NSN Cycling Team), che ha chiuso terzo nella prima giornata.

Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e Kaden Groves (Alpecin – Premier Tech) sono rimasti bloccati dalla caduta nella tappa di venerdì, non potendo quindi disputare la volata. Entrambi sono chiamati oggi a un riscatto e, nonostante non si sappia il loro livello, rimangono due corridori molto pericolosi. Con una salita lunga ma “morbida” lo sprint sembra l’epilogo più probabile, ma non bisogna sottovalutare la fuga. In molti corridori vorranno provare a sorprendere le squadre dei velocisti, ma sarà difficile riuscirci considerando che l’Astana non vorrà lasciare andare via cicilisti che possono insidiare la generale. Diego Sevilla (Team Polti VisitMalta) potrebbe essere il protagonista di questa azione. Lo spagnolo veste la maglia azzurra e vorrà guadagnare altri punti importanti. Attenzione anche al compagno di squadra del leader della classifica scalatori Alessandro Tonelli. Altri uomini da tenere in considerazione sono Manuele Tarozzi, Filippo Magli della Bardiani CSF 7 Saber e Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026. La Corsa Rosa si appresta a ritornare nella sua nazione d’origine, ma prima rimane da affrontare l’ultima frazione bulgara. L’inizio è previsto per le 12.05. Buon divertimento!