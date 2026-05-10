Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Plovdiv-Sofia: orari, percorso, tv. Ultimo sprint in Bulgaria

La seconda tappa si è conclusa con la vittoria in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva della XDS Astana Team davanti al tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling Team e al colombiano Egan Bernal della Netcompany Ineos. Il Giro d’Italia affronta la terza tappa, la Plovdiv-Sofia di 175 chilometri. Tutto lascia presagire che il trittico di frazioni bulgare si chiuderà con un nuovo sprint. Andiamo a scoprire la terza tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 12:00 alle 16:30) e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PERCORSO

Il percorso nella parte iniziale inizia gradualmente a salire fino allo sprint intermedio di Dolna Banja e alla salita di Borovets Pass, seconda categoria di 9,2 chilometri con pendenze tra il 5,4 e l’11%. La seconda parte, dallo scollinamento, propone una strada sempre leggermente in discesa fino all’arrivo di Sofia. La tappa si svolge su strade larghe anche nelle montagne. Nell’ultima parte di avvicinamento alla città si entra in un settore a scorrimento veloce.

FAVORITI

Il disegno odierno lascia presagire la conclusione allo sprint con il secondo duello tra le ruote veloci. A Burgas, in un finale condizionato dalla maxi caduta a pochi metri dal traguardo, Paul Magnier ha letteralmente dominato la scena. Il francese sembra pronto a ripetersi per centrare la sua seconda vittoria nella Corsa Rosa. Insegue l’immediato riscatto Jonathan Milan. Il corridore della Lidl-Trek nel finale della tappa di venerdì ha perso il contatto con i compagni, ha dovuto faticare per tentare di recuperare e si è trovato senza gambe nel momento della verità. Il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team, secondo nella tappa inaugurale, rientra nel novero dei favoriti insieme al britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team. La caduta di venerdì gli ha tolto la possibilità di partecipare al primo sprint e ha lasciato qualche segno degli acciacchi rimediati. L’australiano Kaden Groves della Alpecin Premier-Tech e l’olandese Dylan Groenewegen della Unibet Rose Rockets sono pronti a gettarsi nella mischia per lasciare il segno.

PROGRAMMA

Domenica 10 maggio – Terza tappa Plovdiv-Sofia (175 km)

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 16.15 circa

DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:20 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport