A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Francia 2026

Il Gran Premio di Francia di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 10 maggio. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Non è invece previsto alcun evento di contorno legato alla Bagger World Cup.

Vedremo se il meteo giocherà tiri mancini, come è solito fare da queste parti, dove sovente è incerto e talvolta imprevedibile. Il caso dello scorso anno è stato eclatante, ma è la prova come Le Mans rappresenti un’opportunità per tutti. Il confine tra fortuna e abilità nel saper leggere la situazione è impercettibile e talvolta condizionato “dal senno di poi”.

Nel 2025, in MotoGP vinse Johann Zarco, che scommise sulla gara bagnata in un momento di condizioni cangianti. Ebbe ragione. Il transalpino precedette sul traguardo Marc Marquez (secondo) e Fermìn Aldeguer (terzo). In Moto2 si impose lo spagnolo Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dell’iberico José Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Francia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 10 maggio

Ore 14:00, Gara MOTO3, Differita

Ore 15:15, Gara MOTO2, Differita

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP FRANCIA

Domenica 10 maggio (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.