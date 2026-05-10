LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bagnaia sfida Bezzecchi e Martin, assente Marquez

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui il fattore meteo potrebbe incidere non poco sullo sviluppo. Le previsioni parlano di pioggia e quindi i team dovranno prepararsi.

Francesco Bagnaia partirà dalla pole-position e cercherà di sfruttare questo vantaggio, anche se le condizioni d’asfalto bagnato potrebbe andare a cambiare l’incidenza dello schieramento. Pecco sarà l’unico alfiere del team ufficiale di Ducati, visto l’infortunio rimediato da Marc Marquez ieri nella Sprint: frattura al piede destro e forfait per il GP e il week end in Catalogna.

Bagnaia dovrà fare i conti, verosimilmente, con Marco Bezzecchi sull’Aprilia e su uno Jorge Martin che, trovando la una partenza incredibile, ha fatto saltare il banco ieri nella Sprint sulla moto di Noale. Da capire se l’iberico avrà lo stesso passo per la gara e se il romagnolo troverà eventuali soluzioni ad alcuni problemi che aveva ieri in alcune zone del tracciato.

Visto il possibile arrivo della pioggia, sarà interessante poi appurare se ci sarà il flag-to-flag o se la gara sarà dichiarata bagnata fin dall’inizio. Un aspetto decisivo nella gestione da parte delle scuderie. In questo contesto, sarà da osservare con grande attenzione la Honda LCR di Johann Zarco, che nel 2025 proprio sul bagnato fece la differenza.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara, in programma dalle 14:00 e di 27 giri, sarà preceduta dal warm-up che inizierà alle 09:40. Buon divertimento!