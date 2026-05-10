LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro confida in una partita alla pari

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano Darderi e lo statunitense Tommy Paul, valido per il terzo turno dell’ATP di Roma, ultimo Masters 1000 sulla terra battuta prima del grande evento Slam del Rolland Garros di Parigi.

L’italo-argentino ha raggiunto i sedicesimi di finale della competizione di casa dopo aver battuto al secondo turno il tedesco Hanfmann con un netto 2-0 (6-4, 6-4) che ha convinto gli spettatori del Foro Italico e quelli a casa, mentre lo statunitense ha superato abilmente, sempre 2-0 (6-4, 6-2) l’australiano Vukic. In caso di vittoria, Darderi se la vedrà con uno tra il belga Blockx e il tedesco Zverev.

Questa sarà la terza volta che Darderi incrocia Paul per la strada in un torneo ufficiale ma solo la seconda a livello ATP: infatti, il loro primo scontro diretto risale alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, con lo statunitense che lo superò agilmente per 2-0, stesso risultato della sfida avuta dopo circa un mese a Toronto. Lucio era un giocatore completamente diverso rispetto a quello che è oggi e parte alla pari con Paul.

Il match tra Darderi e Paul sarà il quinto sulla BNP Aripas Arena e il secondo a partire dalle 16.00. La giornata inizierà alle 11.00 con la sfida tra Ruud e Lehecka, seguita, non prima delle 13.00 da Pegula che affronterà Masarova. A seguire, sarà il turno di Osaka e Shnaider, mentre ad anticipare l’azzurro ci sarò Eala contro Rybakina. Segui la partita in Diretta e in Live con la cronaca di OA Sport! Buon divertimento!