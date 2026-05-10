LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Elisabetta Cocciaretto ed Iga Swiatek, partita valevole per il terzo turno del WTA 1000 di Roma 2026. Sfida di lusso per l’italiana che affronta l’ex numero uno del mondo sul centrale degli Internazionali BNL d’Italia.

Cammino perfetto per Cocciaretto che in questa settimana romana ha ottenuto due vittorie convincenti. L’azzurra ha esordito contro Sinja Kraus vincendo per 6-2, 6-4 in un’ora e trentasette minuti di gioco. La marchigiana ha poi sconfitto la testa di serie numero 28, Emma Navarro, con un doppio 6-3 in 92 minuti. Entrambe le partite si sono giocate sul centrale in apertura di sessione serale, in condizioni similari a quelle del match odierno.

Dall’altra parte della rete ci sarà Iga Swiatek, ex numero 1 del mondo. La polacca ha faticato all’esordio nel torneo romano contro Caty McNally per 6-1, 6-7, 6-3 in un match che la numero 3 del ranking poteva chiudere in due set. Swiatek non è nel migliore periodo della propria carriera, ma la terra battuta e le condizioni climatiche in cui si gioca a Roma sono quelle in cui la polacca ha costruito la maggior parte dei propri successi.

Tra le due c’è un solo precedente, risalente allo scorso anno proprio al torneo di Roma quando Swiatek vinse per 6-1, 6-0 in cinquantaquattro minuti. Il programma sul campo centrale prevede 3 incontri dalle 11.00 con Cocciaretto-Swiatek che aprirà la sessione serale, che non inizierà prima delle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cocciaretto-Swiatek con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!