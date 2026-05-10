LIVE Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il giovane fenomeno spagnolo di nuovo sulla strada dell’Italia

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte Matteo ARNALDI e il predestinato Rafael JODAR per un posto al 3° turno degli Internazionali d’Italia 2026!

Ispirato dalla nuova guida tecnica, l’azzurro è rinato sportivamente dopo la vittoria di Cagliari, Challenger 175 che lo ha visto rischiare di perdere praticamente ogni volta che è sceso in campo prima di prevalere in finale su Hubert Hurkacz. Dopo di ché Arnaldi è giunto a Roma e, dopo il difficilissimo esordio contro l’iberico Jaume Munar ha compiuto l’impresa forse della carriera sconfiggendo Alex De Minaur al termine di una battaglia di 3 ore.

Di fronte c’è il predestinato iberico, che secondo le quote sarebbe la terza scelta del vincente in questo torneo dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev. Ciò la dice lunga sul potenziale di questo giovanissimo tennista spagnolo, che gioca la prima stagione completa di circuito maggiore e già si trova ad essere testa di serie numero 32 qui al Foro Italico dopo il quarto di finale ottenuto a Madrid.

Partita fondamentale per la top100! Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte Matteo ARNALDI e il predestinato Rafael JODAR, si gioca per per un posto al 3° turno come 2° match dalle 19 e dopo Cocciaretto-Swiatek. Vi aspettiamo!