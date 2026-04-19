Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Ultimo atto o nuova svolta? La finale scudetto di Serie A1 femminile potrebbe già emettere il suo verdetto nella gara-3 in programma domenica 19 aprile alle ore 18.00 al Palaverde di Villorba. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano si presenta all’appuntamento con il vantaggio di 2-0 nella serie e la concreta possibilità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte, la Numia Vero Volley Milano è con le spalle al muro e chiamata a una prestazione di altissimo livello per prolungare la serie e riaprire la corsa al titolo.

Le prime due sfide hanno fornito indicazioni piuttosto chiare. Milano ha dimostrato di poter reggere il confronto, ma solo a tratti, senza riuscire a mantenere lo stesso rendimento lungo tutta la partita. Conegliano, invece, ha confermato la propria solidità e maturità, emergendo soprattutto nei momenti più delicati e facendo valere una maggiore lucidità nei finali punto a punto.

In gara-1 l’equilibrio è stato massimo, ma nei passaggi decisivi sono state le venete a fare la differenza, sfruttando la qualità delle proprie attaccanti nei palloni pesanti. In gara-2, invece, si è vista una distanza più netta: Conegliano ha preso il controllo della gara, imponendo ritmo e continuità, soprattutto grazie a una fase offensiva più efficace e a un sistema muro-difesa estremamente organizzato. Milano ha invece pagato qualche difficoltà nella continuità offensiva, senza riuscire a trovare ritmo per tutta la durata dei set.

In vista della terza sfida, saranno diversi i fattori chiave. La battuta di Conegliano rappresenta uno snodo fondamentale: quando le campionesse in carica riescono a mettere pressione, la costruzione di gioco di Milano diventa più prevedibile, facilitando il lavoro del muro e della difesa. Allo stesso tempo, le lombarde dovranno trovare maggiore stabilità dalle bande, cercando di affiancare con continuità l’apporto di Paola Egonu e distribuire meglio il peso offensivo.

Altro tema centrale sarà il contributo delle centrali: se nella prima sfida Milano aveva trovato soluzioni efficaci, nel secondo confronto Conegliano ha imposto la propria presenza anche al centro, rendendo il proprio gioco più equilibrato e difficile da leggere. La vera chiave resta però la continuità. Milano dovrà disputare una partita quasi perfetta, limitando gli errori e mantenendo alta l’intensità dall’inizio alla fine. Conegliano, invece, può contare su più certezze: una struttura di gioco consolidata, una distribuzione equilibrata e una capacità di gestione dei momenti decisivi che fin qui ha fatto la differenza.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba domenica 19 aprile con inizio alle 18.00. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su DAZN, Rai Play, VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano.

A CHE ORA LA FINALE PLAYOFF DI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 15 aprile – Allianz Cloud di Milano

Ore 18.00 Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA FINALE PLAYOFF VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 58)

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.