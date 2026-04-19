LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: il giorno dello scudetto?

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano. Il primo momento della verità è arrivato. La gara-3 della finale scudetto di Serie A1 femminile può già assegnare il titolo: domenica 19 aprile alle ore 18.00, al Palaverde di Villorba, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha l’occasione di chiudere la serie davanti al proprio pubblico. Le venete conducono 2-0 e si presentano con il primo match point a disposizione. Di fronte, una Numia Vero Volley Milano chiamata a reagire per allungare la sfida e rimettere in discussione l’esito della finale.

Le prime due partite hanno delineato uno scenario piuttosto chiaro. Milano è riuscita a restare in partita a tratti, mostrando qualità e spunti interessanti, ma senza quella continuità necessaria per tenere testa a una squadra solida come Conegliano. Le campionesse in carica, infatti, hanno ribadito tutta la loro esperienza e compattezza, riuscendo a fare la differenza nei momenti più delicati dei set.

Il primo confronto è stato combattuto ed equilibrato, ma nei passaggi decisivi Conegliano ha trovato le soluzioni migliori, sfruttando l’efficacia delle proprie attaccanti nei palloni più pesanti. Nel secondo atto, invece, il divario è apparso più evidente: le venete hanno preso il controllo della gara grazie a una maggiore continuità in attacco e a un sistema muro-difesa capace di limitare le soluzioni avversarie. Milano, al contrario, ha faticato a mantenere alto il rendimento, evidenziando difficoltà nel dare fluidità al proprio gioco.

Guardando a gara-3, diversi saranno gli aspetti determinanti. La battuta di Conegliano resta un’arma fondamentale: quando riesce a mettere sotto pressione la ricezione avversaria, il gioco di Milano diventa più prevedibile e meno efficace. Le lombarde dovranno quindi trovare maggiore equilibrio, soprattutto in fase offensiva, cercando di supportare con continuità il contributo di Paola Egonu e distribuire meglio le responsabilità in attacco.

Altro elemento chiave sarà il lavoro delle centrali. Se nella prima sfida Milano aveva trovato buone soluzioni, nella seconda Conegliano ha imposto la propria presenza anche in questo fondamentale, rendendo il proprio sistema di gioco ancora più completo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara3 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!