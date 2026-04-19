LIVE Cobolli-Shelton, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: in palio titolo e best ranking!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton, valido per la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. L’azzurro si gioca il secondo titolo della stagione dopo quello di Acapulco e il quarto della carriera dopo quello messicano appena citato, il 250 di Bucarest e il 500 di Amburgo dello scorso anno.

Cobolli, nella giornata di ieri, ha forse giocato uno se non il migliore match della sua carriera sulla terra rossa, visto che ha battuto il padrone di casa tedesco Alexander Zverev con un netto risultato di 2-0 (6-3, 6-3) e con poco più di un’ora di gioco. Per quanto riguarda Shelton, invece, ha superato 2-0 (6-3, 6-4) lo slovacco Molcan che questa settimana aveva eliminato dai giochi Alexander Bublik.

Gli scontri diretti tra i due tennisti recitano un vantaggio di 3-2 a favore dello statunitense che, tuttavia, ha perso il primo e unico incontro fin qui giocato sulla terra battuta, ormai quasi due anni fa: Cobolli superò Shelton per 2-1 agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Ginevra, in Svizzera. Ovviamente, i precedenti valgono poco, con lo statunitense che resta avanti nel pronostico per livello di gioco espresso nell’ultimo periodo.

Il match tra Flavio Cobolli e Ben Shelton inizierà alle 13.30, con la giornata che inizierà sul campo centrale alle 11.30 con la finale del torneo di doppio tra la coppia tedesca Schnaitter/Wallner e la coppia francese Arribage/Olivetti. Segui in Diretta e in Live l’intero incontro, punto dopo punto, con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!