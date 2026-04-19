Amstel Gold Race femminile 2026 oggi in tv: orario, percorso, favorite. Le atlete olandesi puntano al bersaglio grosso

Il calendario prosegue a ritmo incalzante. Le Classiche del Nord propongono un nuovo appuntamento in grado di regalare agli appassionati una giornata di spettacolo ed emozioni. Si corre, in contemporanea all’omonima gara maschile, l’Amstel Gold Race femminile.

La corsa in linea, giunta alla dodicesima edizione, prende il via da Maastricht alle 10:10 e si conclude, dopo aver percorso 158,2 km a Berg en Terblijt . Si presenteranno al via tutte le formazioni del circuito WorldTour. Lo scorso anno l’olandese Mischa Bredewold si è imposta davanti alle connazionali Ellen Van Dijk e Puck Pieterse.

Come seguire l’Amstel Gold Race femminile 2026? Non è previsto alcun tipo di copertura tv dell’evento. La corsa sarà trasmessa in streaming su Eurosport 1 (dalle 12:45 alle 14:30), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport vi offrirà la diretta testuale integrale della gara.

PERCORSO

Le atlete dovranno cimentarsi con un percorso che prende il via da Maastricht e arriva a Valkenburg in località Berg en Terblijt e propone ventidue muri. La prima parte di gara e le prime tre salite sono identiche alla corsa maschile. L’ingresso a Valkenburg a 80,3 km precede il circuito finale da ripetere quattro volte: vengono affrontati in sequenza Cauberg (passaggio sotto il traguardo a seguire) – Geulhemmerberg – Bemelerberg – Cauberg,

FAVORITE

La vittoria di Celia Gery, giovane talento francese classe 2006, conferma una partenza di annata caratterizzata da assoluto equilibrio. Appare però preventivabile immaginare che le atlete di casa possano puntare al bersaglio grosso. Demi Vollering, alfiere della FDJ United-SUEZ, torna in gara e vuole provare a bissare il successo ottenuto al Giro delle Fiandre. La connazionale Lorena Wiebes del Team SD Worx-Protime, reduce dal sesto posto ottenuto domenica scorsa, proverà a migliorare il piazzamento a ridosso delle prime cinque ottenuto lo scorso anno. Il Team SD Worx-Protime potrà contare anche su Mischa Bredewold, detentrice del titolo, e su Anna van der Breggen. Vollering avrà al suo fianco l’elvetica Elise Chabbey e la tedesca Franziska Koch, splendida trionfatrice della Roubaix. Da seguire con attenzione anche le prove della polacca Kasia Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto e della neerlandese Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. La spedizione tricolore, per provare a confermarsi ad alti livelli, punta sul duo Eleonora Camilla Gasparrini-Silvia Persico della UAE Team ADQ, la seconda è reduce dal podio conquistato venerdì, e su Monica Trinca Colonel, alfiere della Liv AlUla Jayco.

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE FEMMINILE 2026

Domenica 19 aprile – Maastricht- Berg en Terblijt (158,2 chilometri)

Orario di partenza: 10.10

Orario di arrivo stimato: 14.05 circa

DOVE VEDERE L’AMSTEL GOLD RACE FEMMINILE 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1 e DAZN (dalle 12:45 alle 14:30), Discovery Plus, HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport