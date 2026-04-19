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Amstel Gold Race 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. Remco Evenepoel il più atteso
Non sarà una startlist di lusso, ma c’è comunque grande attesa per la Classica della Birra, l’Amstel Gold Race, che apre la settimana delle Ardenne. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55; garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport.
PERCORSO
Come da consuetudine la corsa parte da Maastricht e dopo 13,2 km il gruppo si trova ad affrontare il primo muro, il Maasberg. Dopo un tratto pianeggiante arrivano in rapida successione il Bergseweg, Korenweg, Nijswillerweg e poi dopo una decina di chilometri anche il Rijksweg. Seguono Wolfsberg e Loorberg, poi Schweibergerweg (2,4 km al 4,5%) e soprattutto il Camerig (4,6 km al 4%). Successivamente toccherà al Vaalserberg (2 km al 5,7%), che rappresenta anche l’unico sconfinamento in Belgio della corsa e poi Gemmenich, solamente 800 metri ma al 6,6%. Dopo aver superato anche lo strappo di Epenerbaan/Vijlenerbos (2,9 km al 3,7%) si arriva circa a metà gara, seguita dal tratto quasi pianeggiante con Epenerheide (1,4 km al 5,6%). La corsa si indurisce con il Gulperberg e poi in rapida successione arrivano Plettenberg, Eyserweg, Schanternelsweg e Vrakelberg. Poi arrivano Sibbergrubbe e soprattutto ecco il primo passaggio sul Cauberg (900 metri al 7,5%) con il successivo passaggio sul traguardo quando mancheranno ancora più di 80 chilometri alla fine. Le fatiche sono ancora infinite per i corridori. Dopo l’arrivo si affrontano Geulhemmerberg (1 km al 6,2%), Keerderberg e Bemelerberg (900 m al 4,6%), seguiti dal secondo passaggio sul Loorberg e e poi ancora Gulperberg, Kruisberg (700 metri ma all’8,3%) ed Eyserbosweg (1,1 km al 7,4%). Si entra nella fase decisiva della corsa dove ci sono il passaggio sul Fromberg (1,7 km al 4%), Keutenberg (1,6 km al 5,3%) e poi per la seconda volta arriva il Cauberg e qui mancherebbero 19,9 km al traguardo. Gli ultimi venti chilometri vedono prima un nuovo passaggio sul Geulhemmerberg (1 km al 6,2%). Poi è il momento del Bemelerberg (900 m al 4,6%) ed infine ecco il terzo ed ultimo passaggio sul Cauberg, dove si toccano anche punte dell’11%. Lo scollinamento sarà a 1700 metri dall’arrivo di Valkenburg.
FAVORITI
Non ci sono Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, quindi la scena proverà a prendersela Remco Evenepoel: il belga della Red Bull – BORA – hansgrohe l’anno scorso al debutto ha chiuso terzo ed ha tutte le carte in regola per primeggiare. Chi ha stupito il mondo l’anno scorso andando a battere il campione del mondo in carica è il danese Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) che proverà a difendere il titolo. Nomi da seguire anche quelli di Romain Gregoire (Groupama – FDJ United) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). Possibili sorprese? L’irlandese Ben Healy (EF Education – EasyPost) ed il francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers).
PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2026
Domenica 19 aprile
Ore 11.13 Amstel Gold Race 2026 (220 km da Maastricht a Valkenburg)
PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.55, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.