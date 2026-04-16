Sport in tv oggi (giovedì 16 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 16 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP 500 di Monaco di Baviera e Barcellona, WTA 500 di Stoccarda e WTA 250 di Rouen, il ciclismo con O Gran Camiño, il judo con gli Europei, il nuoto con i Campionati Italiani, e tanto altro ancora.

Saranno due gli incontri con italiani protagonisti negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona: nel secondo match dalle 11.00, non prima delle 13.30, Lorenzo Sonego sfiderà il russo Andrey Rublev, mentre nel 3° match dalle 11.00, non prima delle 16.00, Lorenzo Musetti affronterà il transalpino Corentin Moutet.

Ci sarà un’italiana in gara anche negli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen: nel terzo match dalle 11.30 sarà la volta di Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro la qualificata ucraina Veronika Podrez. Non ci saranno italiani in campo in singolare, invece, nell’ATP 500 di Monaco di Baviera e nel WTA 500 di Stoccarda.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 16 aprile

8.00 Judo, Europei Tbilisi: eliminatorie -48 kg (Assunta Scutto) e -52 kg (Odette Giuffrida), -60 kg (Andrea Carlino) e -66 kg (Elios Manzi, Valerio Accogli) maschili – JudoTV

10.00 Nuoto, Campionati Italiani: 3a giornata, eliminatorie – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Squash, Europei maschili a squadre di Terza Divisione: Italia-Slovenia – esfsquash.tv

11.00 Tennis, ATP 500 Monaco di Baviera: ottavi – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.45), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.00 Tennis, ATP 500 Barcellona: ottavi (2° match dalle 11.00 non prima delle 13.30 Sonego-Rublev, 3° match dalle 11.00 non prima delle 16.00 Musetti-Moutet) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.45), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.30 Tennis, WTA 250 Rouen: ottavi (3° match dalle 11.30 Cocciaretto-Podrez) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.45), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

12.30 Tennis, WTA 500 Stoccarda: ottavi – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.45), Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

13.20 Ciclismo, O Gran Camiño: 3a tappa – 15.30 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

14.00 Judo, Europei Tbilisi: final block -48 kg e -52 kg femminili, -60 kg e -66 kg maschili – Rai Sport HD, Rai Play, JudoTV

14.30 Equitazione, Campionati Italiani salto ostacoli: 1a prova – iframe.dacast.com

18.00 Nuoto, Campionati Italiani: 3a giornata, finali – Rai Sport HD, Rai Play

18.45 Calcio, Europa League: Celta Vigo-Friburgo – Sky Sport Calcio, Sky Sport 256, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Conference League: AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk – Sky Sport Arena, Sky Sport 257, Sky Go, NOW

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.15 Basket, Eurolega: Olympiacos-Olimpia Milano – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20:30 Basket femminile, Serie A1: gara-3 2° turno play-out, Brixia-Battipaglia – flima.tv

21.00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Aston Villa-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-Crystal Palace – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Porto – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Betis Siviglia-Braga – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI JUDO DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30)

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-PODREZ (3° MATCH DALLE 11.30)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MOUTET NON PRIMA DELLE 16.30