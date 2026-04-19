LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupire

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, Herlings sfida Coenen.

Dopo il Gran Premio della Sardegna, la prossima tappa è quella del Trentino, nella gara di sabato la partenza della Qualifying Race della classe maggiore del Mondiale Motocross la MXGP è davvero spettacolare. Subito dentro Lucas Coenen su Vialle, Adamo e un super Pancar nelle zone top della classifica. Proprio quest’ultimo però sarà poi protagonista di una caduta che complica la sua corsa, mentre arrivano Febvre, Herlings, Gajser, De Wolf, Lapucci e Forato.

È battaglia accesa in MXGP al “Ciclamino”, non mancano altre cadute come quella del fenomeno olandese Herlings, mentre il campione in carica, Febvre dovrà fermarsi dopo tre giri per un problema alla sua moto. Nei guai anche l’azzurro Forato per un intoppo alla sua moto Fantic, una sfortuna visto che era a ridosso dei primi cinque della classifica.

Davanti a tutti non c’è completamente storia, Lucas Coenen segue l’esempio del fratello in MX2 e rende la giornata di qualifiche una conquista tutta di famiglia: dopo il successo di Sacha, ecco anche l’affermazione del numero cinque per una doppia festa fraterna. Segue un super terzetto di “rookie”, con il francese Tom Vialle 2° sul siciliano Andrea Adamo e l’olandese Kay De Wolf. Oggi le due consuete gare domenicali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Trentino 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!