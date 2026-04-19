LIVE Amstel Gold Race 2026 in DIRETTA: Evenepoel favorito, assente Pogacar

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2026. Cambia il suggestivo scenario di gara, si passa dal pavé ai muri, ma il fascino si mantiene inalterato. Inizia il Trittico delle Ardenne che continuerà mercoledì 22 con la Freccia Vallone e si concluderà domenica 26 aprile con la Liegi-Bastogne-Liegi. Tutto lascia presagire una corsa che vede Remco Evenepoel nel ruolo di grande favorito, vista anche l’assenza di Tadej Pogacar.

La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero sessanta, prende il via da Maastricht alle 11:10 e si conclude a Berg en Terblijt intorno alle 17:00. Lo scorso anno, in un finale dall’esito sorprendente, il danese Mattias Skjelmose ha superato allo sprint Tadej Pogacar e Remco Evenepoel.

Il percorso, molto simile a quello dello scorso anno, propone 33 muri da affrontare. Il Cauberg torna a ricoprire il ruolo di snodo chiave della corsa, anche se farà da trampolino in vista dell’arrivo, magari con una volata di un gruppo ristretto. Gli ultimi venti chilometri vedono un nuovo passaggio sul Geulhemmerberg (1 km al 6,2%), il Bemelerberg (900 m al 4,6%) ed il terzo ed ultimo passaggio sul Cauberg, muro con punte dell’11%. Lo scollinamento sarà a 1700 metri dall’arrivo di Valkenburg e per arrivare al traguardo ci sarà un ultimo tratto in leggera discesa.

La mancanza di alcune stelle indiscusse del firmamento internazionale, Pogacar, van der Poel e van Aert, non penalizza gli appassionati in maniera eccessiva: ci sono tutte le garanzie per una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. Remco Evenepoel parte nel ruolo di primo favorito in assenza dei suoi storici rivali e potrà sfruttare l’occasione per scaldare i motori in vista della Liegi di domenica prossima. Skjelmose, con il trionfo dello scorso anno, ha dimostrato di poter reggere il passo dei migliori: da verificare le sue condizioni fisiche dopo un inizio non entusiasmante. Proverà a recitare il ruolo di protagonista Matteo Jorgenson del Team Visma | Lease a Bike, voglioso di imitare il successo del compagno di squadra Van Aert a Roubaix. Altri nomi in grado di giocarsi le proprie possibilità sono i francesi Kevin Vauquelin della INEOS Grenadiers e Romain Grégoire della Groupama – FDJ United e lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla.

In casa Italia non mancano i corridori accreditati di buone possibilità per un risultato di prestigio: Diego Ulissi e Simone Velasco della XDS Astana Team, Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious, reduce dal buon piazzamento nella Freccia del Brabante di venerdì, e Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’Amstel Gold Race 2026, il cui via è previsto alle 11:10. Ci sono tutte le premesse per assistere ad una corsa di alto livello. Seguiteci per non perdervi neanche un minuto di questa entusiasmante corsa, lo spettacolo è garantito, vi aspettiamo!