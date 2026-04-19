LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo allungo

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega cerca la vittoria nelle altre due gare.

Nicolò Bulega vede realizzarsi sempre più vicino il record di 13 successi di fila dell’ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu (ora in MotoGP). Il pilota azzurro del team ufficiale Ducati ha infatti messo la firma nel suo undicesimo trionfo consecutivo in Gara 1 in Olanda ad Assen, dopo un bel duello con il suo nuovo compagno di squadra Iker Lecuona, che nel finale della gara ha dato tutto sé stesso per cercare di ottenere la sua prima affermazione nel campionato.

A conquistare il gradino più basso del podio dietro lo spagnolo della Ducati ci ha pensato Sam Lowes terzo davanti all’ex campione Alvaro Bautista, che ha firmato un quartetto tutto Ducati. Quinta posizione per Alex Lowes con la Bimota, alle cui spalle troviamo il buon Andrea Locatelli e l’uomo BMW, Miguel Oliveira. Ottavo Lorenzo Baldassarri in una gara complicata, poi Tarran Mackenzie e Xavi Vierge.

Gara da scordare completamente per Danilo Petrucci, finito nella sabbia mentre scontava il primo dei due Long Lap che gli sono stati dati per partenza anticipata e giunto al traguardo fuori purtroppo dalla zona punti. Difficoltà invece continue per il tester ex campione del mondo Rea con la sua Honda ancora da affinare. Oggi altri punti pesanti con la Superpole Race e Gara-2.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Olanda 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race alle ore 11.10, mentre gara-2 inizierà alle 15.30. Buon divertimento!