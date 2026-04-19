Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico circuito dei Paesi Bassi, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione nella Superpole Race e gara-2.

Nicolò Bulega continua la sua marcia trionfale avvicinandosi sempre di più al primato di 13 vittorie consecutive stabilito dall’ex iridato Toprak Razgatlioglu, oggi impegnato in MotoGP. Il pilota italiano del team ufficiale Ducati ha infatti conquistato ad Assen, in Olanda, l’undicesimo successo di fila in gara-1, al termine di un acceso confronto con il nuovo compagno di squadra Iker Lecuona. Lo spagnolo ha lottato fino agli ultimi giri nel tentativo di centrare il suo primo successo stagionale, senza però riuscire a spezzare la striscia vincente di Bulega.

A completare il podio, alle spalle di Lecuona, è stato Sam Lowes, che ha preceduto Álvaro Bautista, formando così un quartetto interamente targato Ducati. In quinta posizione si è classificato Alex Lowes con la Bimota, seguito da Andrea Locatelli e dal portacolori BMW Miguel Oliveira. Ottavo posto per Lorenzo Baldassarri, autore di una gara complicata, mentre a chiudere la top ten sono stati Tarran Mackenzie e Xavi Vierge.

Giornata decisamente negativa invece per Danilo Petrucci, finito nella ghiaia mentre stava scontando il primo dei due Long Lap inflitti per una partenza anticipata, e costretto a chiudere fuori dalla zona punti. Prosegue inoltre il periodo difficile per Jonathan Rea, impegnato come tester con una Honda ancora lontana dalla piena competitività. Il weekend però non è ancora finito.

Il round domenicale di Superbike ad Assen (Olanda), tappa del Mondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro in diretta Gara-2 e in differita la Superpole Race. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

GP OLANDA SUPERBIKE OGGI

Domenica 19 aprile

Ore 09.15-09.25 Warm-up ad Assen – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 11.10 Superpole Race ad Assen – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.30 Gara-2 ad Assen – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP OLANDA SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) per intera programmazione; TV8 trasmetterà in chiaro la diretta di Gara-2 e in differita la Superpole Race.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro in diretta Gara-2 e in differita la Superpole Race.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Domenica 19 aprile

Ore 14.40 Superpole Race ad Assen – Differita tv in chiaro.

Ore 15.30 Gara-2 ad Assen – Diretta tv in chiaro.