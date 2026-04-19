LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla Corona

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, che si concludono sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi. Anche nella quarta giornata sono protagonisti diversi azzurri pronti a giocarsi carte importanti per il podio, fin qui conquistato solo da Odette Giuffrida. Oggi è infatti la giornata dedicata alle categorie più pesanti, con le eliminatorie al via alle ore 8.00 e il Final Block dalle ore 14.00, quando verranno assegnate le medaglie nei -78 e +78 kg femminili e nei -100 e +100 kg maschili.

I riflettori italiani sono inevitabilmente puntati su Alice Bellandi, grande favorita nei -78 kg. La campionessa olimpica e mondiale in carica arriva all’appuntamento continentale con l’obiettivo dichiarato di completare la propria collezione di titoli, andando a caccia dell’unico alloro che ancora manca al suo palmarès. In un tabellone privo della sua più recente rivale, la tedesca Anna Monta Olek, ogni risultato diverso dall’oro sarebbe una sorpresa, pur in presenza di avversarie di alto livello come la russa Babintseva, la francese Issoufi e l’israeliana Lanir, tutte potenziali ostacoli soprattutto nelle fasi finali.

Sempre in campo femminile, attenzione anche alla categoria +78 kg, dove il pronostico appare più aperto. La sfida per il titolo sembra ruotare attorno a tre nomi: l’israeliana Raz Hershko, la francese Romane Dicko – già pluricampionessa europea – e la connazionale Lea Fontaine. In chiave azzurra, Asya Tavano può ambire a un piazzamento di rilievo: il debutto contro l’ucraina Bulavina è alla portata, mentre un eventuale quarto di finale contro Vukovic o Somkhishvili rappresenterebbe un banco di prova più impegnativo. Percorso in salita invece per Erica Simonetti, che potrebbe incrociare già ai quarti una fuoriclasse come Hershko.

Tra gli uomini, la categoria -100 kg si presenta estremamente competitiva. In assenza del campione mondiale in carica Kanikovskiy, la lotta per l’oro vede tra i principali protagonisti l’azero Kotsoiev, oro olimpico a Parigi 2024, il georgiano Sulamanidze e il russo Adamian. L’Italia si affida a Gennaro Pirelli, inserito in una pool di medio livello ma con un possibile incrocio ai quarti contro avversari di grande spessore come Korrel o Savytskiy.

Infine, nei +100 kg, il quadro è di altissimo profilo con nomi di grande esperienza e caratura internazionale. I russi Bashaev ed Endovitskii, il georgiano Tushishvili e il ceco Krpalek si candidano come protagonisti di una giornata che promette spettacolo.

Si parte alle ore 8.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della quarta e ultima giornata dei Campionati Europei 2026 di judo, che si concludono sui tatami dell’Olympic Sport Palace di Tbilisi con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!