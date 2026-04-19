LIVE Amstel Gold Race femminile 2026 in DIRETTA: le olandesi vogliono la classica di casa

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race femminile 2026. 157 chilometri da Maastricht a Valkenburg per una gara ricca di saliscendi e strappi impegnativi che strizza l’occhio alle attaccanti. Dalla prima edizione datata 2001 per ben otto occasioni hanno trionfato le atlete di casa. Olandesi che saranno sicure protagoniste della corsa, ma attenzione alle possibili sorprese. Appuntamento alle 10.13 con la partenza ufficiale.

Dopo un breve tratto iniziale pianeggiante si entrerà subito nel vivo con la salita di Maasberg. Dal km 50 via al susseguirsi dei muri con alcuni strappi iconici come il Keutenberg (1.6 km al 5.3% di pendenza media) ed il Cauberg (900 metri al 7.5% e punte all’11%). Si giungerà poi nella località d’arrivo dalla quale partirà un anello di 17.8 km da ripetere in 4 occasioni con al suo interno Geulhemmerberg (1000 metri al 6.2%), Bemeleberg (900 metri al 4.6%) ed ancora il Cauberg, sul quale si scollinerà per l’ultima volta ad un chilometro e 700 metri dal traguardo.

L’olandese Mischa Bredewold (Team Sd Worx Protime) difende il successo colto nella passata stagione esibendo il pettorale numero uno. Tra le favorite non può mancare Demi Vollering (Team FDJ Suez), vincitrice due settimane fa del Giro delle Fiandre. Ci proverà anche Kasia Niewiadoma (Canyon Sram), che nel 2019 portò a casa la classica della birra. In caso di un difficile arrivo in volata occhi puntati su Noemi Ruegg (EF Education Oatly) e Lorena Wiebes (Team Sd Worx Protime). Tra le azzurre al via Eleonora Camilla Gasparrini e Silvia Persico (UAE ADQ).

L’Amstel Gold Race femminile 2026 inizierà alle 10.13. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti frequenti. Buon divertimento a tutti!