Motocross oggi, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, tv, programma, streaming

Tutto pronto ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale (il secondo in Italia dopo il round in Sardegna di una settimana fa) del Mondiale Motocross. Fari puntati come di consueto sulle classi principali MXGP e MX2, che si apprestano a regalare spettacolo sul fondo duro del circuito “Il Ciclamino” di Pietramurata.

Nella 450 il favorito d’obbligo è sempre il giovane fenomeno belga Lucas Coenen, leader del campionato e con la possibilità di scegliere per primo il miglior cancello di partenza grazie alla vittoria nella Qualifying Race. Obiettivo podio difficile ma non impossibile per il rookie siciliano Andrea Adamo, ieri ottimo terzo nella manche di qualifica, mentre il romano Valerio Lata proverà a recitare un ruolo da protagonista nella 250.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Trentino 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale Motocross. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming su MXGP-TV, HBO Max e Discovery Plus (le seconde manche anche su RaiSportHD ed in streaming su Rai Play), mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della MXGP con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP TRENTINO MOTOCROSS 2026

Domenica 19 aprile

Ore 13.15 Gara-1 MX2 – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

Ore 14.15 Gara-1 MXGP – Diretta streaming su MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

Ore 16.10 Gara-2 MX2 – Diretta tv su RaiSportHD; streaming su RaiPlay, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

Ore 17.10 Gara-2 MXGP – Diretta tv su RaiSportHD; streaming su RaiPlay, MXGP TV, Discovery Plus, HBO Max

PROGRAMMA GP TRENTINO MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: vedi lo schemino sopra.

Diretta Live testuale (delle due manche MXGP): OA Sport.