Sport in tv oggi (giovedì 19 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 19 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, il calcio con Europa League e Conference League, il curling femminile con il round robin dei Mondiali, e tanto altro ancora.

Continua il combined di Miami: per il 1° turno del torneo ATP Masters 1000 nel terzo match dalle ore 16.00 Matteo Berrettini sfiderà il transalpino Alexandre Muller, e nel quarto match dalle ore 17.00, comunque non prima di mezzanotte, Mattia Bellucci incontrerà lo statunitense Alex Michelsen. Nel 1° turno del torneo WTA 1000 nel secondo match dalle ore 15.00, non prima delle ore 16.00, Elisabetta Cocciaretto affronterà la lettone Darja Semenistaja.

A Kvitfjell (Norvegia) si apriranno le Finali maschili della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima prova cronometrata della discesa libera, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 24 atleti in rappresentanza di 8 Paesi, e tra di essi vi saranno ben sei italiani qualificati: Benjamin Jacques Alliod partirà col pettorale numero 4, Mattia Casse col 5, Giovanni Franzoni col 10, Dominik Paris col 12, Florian Schieder col 14 e Christof Innerhofer col 23.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 19 marzo

10.10 Sci freestyle, Coppa del Mondo Tignes: qualificazioni slopestyle femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.45 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 1a prova discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming

11.30 Snowboard, Coppa del Mondo Flachau: qualificazioni slopestyle femminile – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 1a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Tignes: slopestyle maschile e femminile – Discovery Plus, HBO Max

15.00 Volley femminile, Champions League: Fenerbahçe Istanbul-Scandicci – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, DAZN, NOW, Sky Go, eurovolley.tv

15.00 Tennis, WTA 1000 Miami: 1° e 2° turno (2° match dalle ore 15.00, non prima delle ore 16.00, Cocciaretto-Semenistaja) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

15.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: 1° turno (3° match dalle ore 16.00 Berrettini-Muller; 4° match dalle ore 17.00, comunque non prima di mezzanotte, Bellucci-Michelsen) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

16.00 Curling femminile, round robin Mondiali: Turchia-Cina, Svizzera-Norvegia, Italia-Danimarca, Canada-Corea del Sud – The Curling Channel

16.15 Biathlon, Coppa del Mondo Oslo Holmenkollen: 7.5 km sprint femminile – Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, Eurovision Sport

16.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Craigleith: qualificazioni skicross maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

18.00 Volley femminile, Champions League: Vakifbank Istanbul-Milano – Sky Sport Max, DAZN, NOW, Sky Go, eurovolley.tv

18.45 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Conference League: Rakow Czestochowa-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Midtjylland-Nottingham Forest – Sky Sport 257, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Olympique Lione-Celta Vigo – Sky Sport 258, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Friburgo-Genk – Sky Sport 259, Sky Go, NOW

20.05 Basket, Eurolega: Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Curling femminile, round robin Mondiali: Scozia-Australia, Corea del Sud-Svezia, Stati Uniti-Svizzera, Giappone-Danimarca – The Curling Channel

21.00 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Roma-Bologna – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Aston Villa-Lille – TV8 HD, tv8.it, Sky Sport Max, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Porto-Stoccarda – Sky Sport Mix, Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Betis Siviglia-Panathinaikos – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

2.00 di venerdì 20 marzo Curling femminile, round robin Mondiali: Norvegia-Canada, Cina-Giappone, Turchia-Svezia, Italia-Scozia – The Curling Channel, Italia-Scozia anche su Discovery Plus e HBO Max