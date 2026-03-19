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LIVE Berrettini-Mueller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo il maltempo?
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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il francese Alexandre Muller, valido per il primo turno dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida l’italiano cerca la sfida con il kazako Alexander Bublik, numero 10 del seeding, al secondo turno.
Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano ed il francese sarà il terzo di giornata, con il programma sul campo Butch Buchholz che scatterà alle ore 16.00 italiane: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore.
Si tornerà in campo quest’oggi dopo che la giornata di ieri è stata totalmente cancellata a causa della pioggia: il programma odierno prevede 50 incontri, spalmati su 10 campi. Si disputeranno i primi 24 incontri del primo turno di singolare maschile, gli ultimi 22 del primo turno di singolare femminile ed i primi 4 del secondo turno.
La sfida tra l’azzurro ed il transalpino sarà la terza di giornata a partire dalle ore 16.00 italiane, dopo Valentova-Volynets e Quinn-Hurkacz. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Matteo Berrettini ed il francese Alexandre Muller, valida per il primo turno dei Miami Open 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!