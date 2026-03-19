LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final Four

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Fenerbahce Istanbul e Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei quarti di finale della CEV Champions League 2025/2026. Le campionesse del mondo provano a completare l’opera dopo la splendida partita giocata all’andata, chiusa con un successo per 3-0 davanti al pubblico del Pala BigMat.

Il netto successo della scorsa settimana mette le ragazze di Marco Gaspari nella migliore delle situazioni per il passaggio del turno. Per strappare il pass per la final four Scandicci ha bisogno di vincere almeno due set nell’arco della partita. Qualora invece il Fenerbahce dovesse imporsi 3-0 o 3-1 si andrebbe al golden set, un parziale decisivo a 15 punti.

Scandicci prova a ripartire dopo la sconfitta per 3-0 contro Milano in gara-1 delle semifinali dei play-off scudetto. La formazione toscana spera di poter contare su b, egregiamente sostituita da Marta Bechis nella sfida di Champions League. Pochi dubbi sul resto del sestetto che vedrà Kate Antropova nel ruolo di opposto, Avery Skinner e Caterina Bosetti come schiacciatrici, Linda Nwakalor e Camilla Weitzel al centro e Brenda Castillo nel ruolo di libero.

Le ragazze allenate da Marcello Abbondanza cercano la partita perfetta per qualificarsi in final four. L’allenatore italiano si affiderà alla propria diagonale principale composta da Alessia Orro e Melissa Vargas. La palleggiatrice azzurra può contare su due schiacciatrici di altissimo livello come Hande Baladin ed Anna Fedorovtseva, oltre che a due centrali di fama internazionale come Agnieszka Korneluk ed Eda Erdem, non al 100% fiscamente mentre il libero è Hatice Gizem Örge.

La partita è in programma alle 17.00 locali, le 15.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Fenerbahce-Scandicci con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!