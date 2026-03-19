A che ora lo sci alpino oggi: startlist prime prove discesa Lillehammer, tv, streaming

È il momento di dare ufficialmente il via all’evento che conclude la stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura le finali di Lillehammer con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile e di quella femminile. I primi a scendere in pista, si gareggia a Kvitfjell, saranno gli uomini, alle 10:45, mentre le donne prenderanno il via alle 12:30.

Atleti e atlete sfrutteranno il test odierno per prendere contatto con la pista, studiare le linee da adottare in gara, capire il tipo di neve su cui si sfideranno e iniziare ad incamerare le indicazioni utili per il cruciale lavoro di sviluppo dei materiali.

Marco Odermatt, grazie al terzo posto ottenuto a Courchevel e alla contemporanea uscita del connazionale von Allmen, ha già vinto la sua terza Coppa di specialità consecutiva. Potrebbe invece essere un duello tutto italiano quello per la conquista del gradino più basso del podio: Giovanni Franzoni è terzo con 354 punti, mentre Dominik Paris è quarto a 341 punti; i due dovranno però rintuzzare gli attacchi dell’austriaco Vincent Kriechmayr, quinto a 322.

Il bresciano, reduce dalla piazza d’onore conquistata nell’ultima gara in Francia, punta al sesto podio stagionale per chiudere in bellezza e provare ad alimentare le residue possibilità di seconda posizione. Il veterano altoatesino, dal suo canto, ritrova una pista amica che gli ha regalato già numerose soddisfazioni con cinque successi al proprio attivo.

In campo femminile si preannuncia una sfida al cardiopalma con quattro atlete in grado di puntare al titolo: l’auspicio degli appassionati è che il trofeo possa tingersi d’azzurro. Laura Pirovano, grazie alla meravigliosa doppietta in Val di Fassa, ha centrato i primi successi nel circuito maggiore e guida la classifica di specialità con 436 punti davanti alla tedesca Emma Aicher, seconda a 408. Sono ancora in gioco, almeno per la matematica, la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, quarta a 351, e l’austriaca Cornelia Huetter, quinta a 344.

Come seguire gli eventi in tv? Non è prevista alcuna copertura tv o streaming per le prove cronometrate di discesa libera. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dei due training, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Giovedì 19 marzo

Ore 10.45 Prima prova cronometrata discesa maschile Kvitfjell (Norvegia)

Ore 12.30 Prima prova cronometrata discesa femminile Kvitfjell (Norvegia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA PROVA DISCESA MASCHILE KVITFJELL

1 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

4 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

5 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

7 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

10 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

14 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

16 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

17 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

19 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

22 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

24 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

PETTORALI DI PARTENZA PROVA DISCESA FEMMINILE KVITFJELL

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

5 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

6 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

9 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

10 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

19 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

21 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

22 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

23 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle