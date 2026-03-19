La Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 locali (le 15.00 in Italia), la formazione toscana sarà di scena al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul per il ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile contro il Fenerbahçe Medicana Istanbul.

La squadra guidata da Marco Gaspari si presenta in Turchia forte del convincente 3-0 ottenuto all’andata al PalaWanny, un risultato che garantisce un margine importante ma non ancora decisivo. Il regolamento, infatti, lascia spazio a diverse combinazioni: a Scandicci sarà sufficiente conquistare due set per accedere alle Final Four, mentre una sconfitta per 3-0 o 3-1 porterebbe al golden set di spareggio. Un’eventualità da evitare in un ambiente tradizionalmente caldo e contro un avversario ricco di talento internazionale.

Il match di Firenze ha evidenziato le armi con cui Scandicci può mettere in difficoltà il Fenerbahçe, soprattutto grazie a un servizio incisivo e a un sistema muro-difesa efficace. I numeri dell’andata sono eloquenti: 11 ace complessivi, con una straordinaria Ekaterina Antropova, autrice di 25 punti e 6 ace, autentica trascinatrice della squadra. Ottimo anche il contributo di Camilla Weitzel (12 punti) e delle bande Skinner e Bosetti, entrambe in doppia cifra, a conferma di un attacco distribuito e capace di trovare soluzioni in ogni fase della gara.

Dall’altra parte della rete, però, il Fenerbahçe ha dimostrato di poter contare su individualità di altissimo livello. Su tutte Melissa Vargas, capace di mettere a referto 23 punti, e Arina Fedorovtseva, ferma a quota 15. La squadra turca, nella gara di ritorno, cercherà di alzare il livello soprattutto al servizio e di rendere più efficace il proprio sistema offensivo, affidato alla regia di Alessia Orro. Proprio la ricezione e una minore lucidità nei momenti chiave erano state le principali difficoltà emerse nella sfida di andata.

In casa Scandicci pesa anche la gestione delle energie dopo gara 1 delle semifinali scudetto, persa sabato scorso contro Milano con un netto 3-0. In quell’occasione le toscane hanno faticato in attacco e nel cambio palla, mentre le lombarde hanno mostrato grande efficienza soprattutto dopo una ricezione positiva. Un campanello d’allarme che impone una pronta reazione sul palcoscenico europeo.

Proprio dalla continuità offensiva e dall’efficacia al servizio passeranno le chance di qualificazione. Scandicci dovrà trovare il giusto equilibrio tra aggressività e gestione dei momenti delicati, evitando cali di concentrazione contro un avversario che proverà a partire forte per riaprire subito i giochi. Ogni set conquistato avvicinerà le toscane a un traguardo prestigioso. Il Fenerbahçe, allenato dall’italiano Marcello Abbondanza, può contare su un roster di altissimo livello. In regia c’è Alessia Orro, alle prese però con un problema fisico che potrebbe limitarne l’impiego; in alternativa pronte Areiya Karasoy o la giovane Beril Coban. L’opposto è la stella Melissa Vargas, affiancata dalla statunitense Yaasmeen Bedart-Ghani.

In banda spiccano nomi di assoluto prestigio come Hande Baladin e Anna Fedorovtseva, mentre tra le alternative figurano Bojana Milenkovic e la giovane Liza Safronova. Al centro guidano il reparto Agnieszka Korneluk ed Eda Erdem, simbolo del club, con possibili alternative come Asli Kalac e Fatma Beyaz. Il libero è la solida Hatice Gizem Örge, punto di riferimento della seconda linea. Servirà dunque una prestazione di grande maturità per completare l’opera iniziata all’andata. Scandicci ha il destino nelle proprie mani, ma per conquistare le Final Four dovrà confermare quanto di buono mostrato a Firenze, resistendo alla pressione di Istanbul e dimostrando di essere pronta per il grande salto europeo.

Il fischio d’inizio è in programma al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul giovedì 19 marzo con inizio alle 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky) e su Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Fenerbahçe Medicana Istanbul e Savino del Bene Scandicci.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 19 marzo – Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul

Ore 15.00 Fenerbahçe Medicana Istanbul vs Savino del Bene Scandicci

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky) e Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.