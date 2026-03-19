LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve il ribaltone!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra VakifBank Istanbul e Vero Volley Milano, valido per il quarto di finale di ritorno della Champions League volley femminile quando, alla fine del ritorno, la squadra di Stefano Lavarini ha perso all’Allianz Cloud con il risultato di 2-3, con la formazione italiana che è chiamata a compiere una quasi impresa contro la forte rosa turca.

Nulla è impossibile, ma sicuramente la sfida per capitan Paola Egonu e compagne non sarà semplicissimo: alle milanesi serve una vittoria per 3-0 o per 3-1, o nel caso vincere 3-2 per rimandare tutto al golden set aggiuntivo di quindici punti che a quel punto deciderà chi giocherà le semifinali e chi invece dovrà lasciare la competizione definitivamente per riprovarci la prossima stagione.

In totale sono dieci gli scontro diretti tra Milano e Istanbul, con ben sette vittorie per la squadra turche e tre, invece, per quella italiana che vuole rovesciare il pronostico. L’ultimo successo della Vero Volley risale alla sfida 4 maggio 2025, quando Anna Danesi e le sue compagne conquistarono il terzo posto della Champions League 2024/2025 contro le turche per 3-1.

Il match tra VakifBank Istanbul e Vero Volley Milano inizierà alle 18.00 e verrà disputato al Vafikbank Spor Sarayi della capitale turca. I giudici di gara saranno il portoghese Pedro Lopes Pinto e la tedesca Sabine Witte. Segui l’intero match in Diretta e in Live, punto dopo punto, grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!