BiathlonSport in tvSport Invernali
A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streaming
Oggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un nuovo percorso nel massimo circuito internazionale. I fari saranno puntati sulla 7.5 km Sprint femminile che, nei fatti, darà il via alle danze in questo appuntamento scandinavo.
Per l’Italia saranno presenti al via delle gare norvegesi Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e Samuela Comola fra le donne. Il faro sarà la campionessa olimpica dell’inseguimento che, reduce dai brillanti risultati di Otepää (Estonia), vorrà dare un seguito anche in quest’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale.
La classifica generale femminile vede la francese Lou Jeanmonnot molto vicina a centrare l’obiettivo, visti i 1009 punti in graduatoria davanti alla finlandese Suvi Minkkinen con 808 e alla svedese Anna Magnusson con 739. Vittozzi è quinta con 720 punti e potrebbe ambire a un piazzamento nella top-3 come anche nelle singole specialità (Sprint e Pursuit).
La dirette tv della 7.5 km Sprint femminile, gara valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oslo Holmenkollen, in Norvegia, non godrà della copertura televisiva, mentre la diretta streaming sarà a cura di Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max ed Eurovision Sport. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Giovedì 19 marzo
Ore 16:15 7.5 km Sprint femminile a Oslo Holmenkollen (Norvegia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO HOLMENKOLLEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SPRINT FEMMINILE OSLO HOLMENKOLLEN
1 ZUK Kamila POL 1997 16:15:30 1
2 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 16:16:00
3 TRAUBAITE Judita LTU 2000 16:16:30
4 KOZICA Anika CRO 1997 16:17:00
5 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:17:30
6 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 16:18:00
7 DE BESCHE Anne DEN 2000 16:18:30
8 CLOETENS Maya BEL 2002 16:19:00
9 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:19:30
10 GROTIAN Selina GER 2004 16:20:00
11 GESTBLOM Linn SWE 1994 16:20:30
12 PARADIS Pascale CAN 2002 16:21:00
13 LAMPIC Anamarija SLO 1995 16:21:30
14 HRISTOVA Lora BUL 2003 16:22:00
15 STREMOUS Alina MDA 1995 16:22:30
16 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:23:00 B
17 PASSLER Rebecca ITA 2001 16:23:30 1
18 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 16:24:00 B
19 KUELM Susan EST 1996 16:24:30 1
20 IRWIN Deedra USA 1992 16:25:00 B
21 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 16:25:30 1
22 FICHTNER Marlene GER 2003 16:26:00 B
23 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:26:30 1
24 ERMITS Regina EST 1996 16:27:00 B
25 HAMALAINEN Inka FIN 2005 16:27:30 1
26 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 16:28:00 B
27 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 16:28:30 1
28 TANNHEIMER Julia GER 2005 16:29:00 B
29 FREED Margie USA 1997 16:29:30 1
30 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 16:30:00 B
31 GANDLER Anna AUT 2001 16:30:30 1
32 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:31:00 B
33 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:31:30 1
34 HALVARSSON Ella SWE 1999 16:32:00 B
35 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:32:30 1
36 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:33:00 B
37 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:33:30 2
38 MEIER Lea SUI 2001 16:34:00 B
39 BULINA Sanita LAT 2001 16:34:30 2
40 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:35:00 B
41 JAKIELA Joanna POL 1999 16:35:30 2
42 VOIGT Vanessa GER 1997 16:36:00 B
43 GALMACE PAULIN Voldiya FRA 2005 16:36:30 2
44 BENED Camille FRA 2000 16:37:00 R
45 TALIHAERM Johanna EST 1993 16:37:30 2
46 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:38:00 R
47 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:38:30 2
48 SIMON Julia FRA 1996 16:39:00 R
49 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 16:39:30 2
50 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:40:00 R
51 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 16:40:30 2
52 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:41:00 R
53 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:41:30 2
54 b KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:42:00 R
55 LIE Lotte BEL 1995 16:42:30 2
56 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:43:00 R
57 METTLER Lydia SUI 1996 16:43:30 2
58 VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:44:00 R
59 CARRARA Michela ITA 1997 16:44:30 2
60 OEBERG Elvira SWE 1999 16:45:00 R
61 LEVINS Chloe USA 1998 16:45:30 2
62 BASERGA Amy SUI 2000 16:46:00 R
63 ANDEXER Anna AUT 2003 16:46:30 2
64 MICHELON Oceane FRA 2002 16:47:00 R
65 REPINC Lena SLO 2003 16:47:30 2
66 OEBERG Hanna SWE 1995 16:48:00 R
67 JANKA Erika FIN 1995 16:48:30 2
68 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:49:00 R
69 NILSSON Emma SWE 1993 16:49:30 2
70 GASPARIN Aita SUI 1994 16:50:00
71 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:50:30
72 STEINER Tamara AUT 1997 16:51:00
73 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:51:30
74 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 16:52:00
75 MOSER Nadia CAN 1997 16:52:30
76 KINK Julia GER 2004 16:53:00
77 CHALYK Daryna UKR 2001 16:53:30
78 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 16:54:00
79 SKAR Siri NOR 2003 16:54:30
80 WAGNER Lara AUT 2002 16:55:00 3
81 ERDAL Karoline NOR 1997 16:55:30
82 HORODNA Olena UKR 2004 16:56:00
83 REMENOVA Maria SVK 2000 16:56:30
84 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:57:00
85 DZHIMA Yuliia UKR 1990 16:57:30
86 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:58:00
87 ROUSSEAU Shilo CAN 2000 16:58:30
88 MENGIN Amandine FRA 2004 16:59:00
89 MAKA Anna POL 1992 16:59:30
90 COMOLA Samuela ITA 1998 17:00:00
91 SABULE Annija LAT 1997 17:00:30
92 LANGEL Coralie SUI 2001 17:01:00
93 TRABUCCHI Martina ITA 2002 17:01:30
94 LEHTONEN Venla FIN 1995 17:02:00
95 KALJUMAE Kretel EST 2005 17:02:30 G
96 MEZDREA Andreea ROU 2001 17:03:00
97 PENDRY Shawna GBR 2002 17:03:30
98 EMONTS Marisa BEL 2005 17:04:00
99 BOUVARD Eve BEL 1999 17:04:30
100 ADZHAMOVA Raya BUL 2007 17:05:00
101 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 17:05:30
102 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 17:06:00
103 PEIFFER Benita CAN 2000 17:06:30
104 MORIC Iva CRO 2004 17:07:00
105 MAKAROVA Aliona MDA 1994 17:07:30
106 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 17:08:00
107 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 17:08:30
108 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 17:09:00
109 GENEVA Milana KAZ 2004 17:09:30