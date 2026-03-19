VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Dopo la sfida combattutissima dell’andata all’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano è attesa da una prova di altissimo livello nel ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile. Le lombarde saranno impegnate giovedì 19 marzo alle ore 20.00 locali (18.00 italiane) sul campo del Vakifbank Istanbul, in un contesto tra i più difficili del panorama europeo, con l’obiettivo di ribaltare il 3-2 subito a Milano.

La formazione allenata da Stefano Lavarini non ha molte opzioni: per centrare la qualificazione alla Final Four sarà necessario vincere 3-0 o 3-1, oppure imporsi al tie-break e poi giocarsi tutto nel golden set. Un’impresa complessa, considerando la caratura del Vakifbank guidato da Giovanni Guidetti, squadra esperta e abituata a palcoscenici di questo livello. Il match di andata ha raccontato una gara dai due volti. Milano aveva interpretato in maniera eccellente le prime fasi, portandosi avanti di due set grazie a una pallavolo aggressiva e incisiva nei momenti decisivi. Con il passare del tempo, però, è emersa la qualità e la profondità della rosa turca, capace di alzare progressivamente il ritmo fino a completare la rimonta.

Dal punto di vista tecnico, alcuni dati offrono indicazioni precise su dove potrà indirizzarsi la gara di ritorno. Milano ha trovato una Paola Egonu in versione trascinatrice, capace di mettere a referto 38 punti e sostenere gran parte del peso offensivo con percentuali molto alte. Buono anche il contributo di Pietrini e Lanier, mentre al centro Danesi e Kurtagic hanno garantito solidità soprattutto a muro. Dall’altra parte, il Vakifbank ha dimostrato una distribuzione offensiva più equilibrata. Marina Markova è stata protagonista assoluta con 38 punti, affiancata da Tijana Boskovic (21) e Helena Cazaute (17). Proprio la capacità di coinvolgere più terminali rappresenta uno dei punti di forza principali della squadra turca.

Per Milano, reduce dalla netta vittoria su Scandicci in gara 1 delle semifinali scudetto, sarà fondamentale mantenere continuità nel sistema muro-difesa e soprattutto evitare i cali che avevano caratterizzato la seconda parte del match d’andata. Limitare l’impatto di Markova e Boskovic sarà decisivo per restare in partita. Altro aspetto chiave sarà la battuta. Nella gara di Milano il Vakifbank aveva fatto registrare percentuali molto alte in ricezione, riuscendo così a sviluppare un gioco fluido e difficile da contenere. Aumentare la pressione al servizio potrebbe consentire alle lombarde di spezzare il ritmo offensivo delle avversarie.

A rendere il tutto ancora più complicato sarà l’atmosfera del Vakifbank Spor Sarayi, da sempre uno dei palazzetti più caldi d’Europa. Tuttavia, quanto visto all’andata dimostra che Milano possiede le qualità tecniche per mettere in difficoltà le turche. Servirà però una prestazione di altissimo livello, con grande lucidità nei momenti chiave e una migliore distribuzione del gioco offensivo accanto alla potenza di Egonu. Il Vakifbank, guidato da Giovanni Guidetti, può contare su un organico di assoluto valore. In cabina di regia c’è Cansu Ozbay, supportata da Sila Caliskan, mentre il riferimento offensivo principale è Tijana Boskovic. In banda spiccano Helena Cazaute e Katarina Lazovic, con alternative di qualità come Derya Cebecoglu. Al centro agiscono Chiaka Ogbogu e Zehra Gunes, coppia di grande esperienza internazionale, mentre il libero è la solida Ayca Aykac, punto fermo della seconda linea.

Il fischio d’inizio è in programma al Vakifbank Spor Sarayi di Istanbul giovedì 19 marzo con inizio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Vakifbank Istanbul e Numia Vero Volley Milano.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY FEMMINILE

Giovedì 19 marzo – Vakifbank Spor Sarayi di Istanbul

Ore 18.00 Vakifbank Istanbul vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.