LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris ritrova l’amata pista di Kvitfjell

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Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato della prima prova della discesa maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sulla celebre pista Olympiabakken, dove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici Invernali 1994.

Quale sarà il programma della giornata? Alle ore 10.45 si scenderà in pista per il primo allenamento sulla pista di Kvitfjell per studiare le linee e la neve della pista scandinava. Domani si replicherà con la seconda ed ultima prova. Sabato 21 marzo, poi, sarà la volta della discesa vera e propria che scatterà alle ore 10.45, mentre domenica 22 marzo si chiuderà il fine settimana dedicato alle prove veloci con il superG che prenderà il via alle ore 12.30.

Cosa dovremo aspettarci dalla squadra italiana? Nella discesa maschile saranno sei i presenti: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Allion e Christof Innerhofer. Giovanni Franzoni vuole proseguire nella sua ottima stagione, chiudendo nel migliore dei modi, mentre Dominikl Paris cercherà un nuovo successo su una pista nella quale ha sempre fatto bene con la bellezza di sei successi.

La prima prova della discesa maschile prenderà il via alle ore 10.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’allenamento, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Buon divertimento!