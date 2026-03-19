LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima prova contro il cronometro della stagione 2025-2026.

Sono 201 i punti di margine di Lou Jeanmonnot su Suvi Minkkinen in Coppa del Mondo generale. ecco che oggi potrebbe concludersi in favore della francese, se perderà 21 punti o meno dalla finnica. Lisa Vittozzi è quinta, con un ritardo di 19 punti da Anna Magnusson con in mezzo anche Elvira Oeberg. Jeanmonnot ha vinto anche la classifica di specialità, mentre dovrà guardarsi proprio da Minkkinen in quella dell’inseguimento, dove deve recuperare 20 punti.

La gara di oggi è importante anche per le italiane di supporto, che stanno disputando un ottimo mese di marzo e che potrebbero assicurarsi un pettorale per la prossima Mass Start, l’ultima di stagione in scena domenica dal tempio norvegese, ben piazzandosi nella sprint odierna. Presenti oltre a Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Martina Trabucchi e Samuela Comola, che rientra dopo i buoni risultati in IBU Cup.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sprint femminile di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima della stagione, che prenderà il via alle ore 16:15, vi aspettiamo!