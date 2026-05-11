Sport in tv oggi (lunedì 11 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 11 maggio, la nuova settimana si apre con una giornata sicuramente interessante anche in chiave Italia nonostante un numero non particolarmente elevato di eventi e discipline coinvolte. Riflettori puntati soprattutto sulla terra rossa del Foro Italico a Roma per gli ottavi di finale femminili e gli ultimi match maschili di terzo turno degli Internazionali d’Italia.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner torna in campo sul Centrale per affrontare l’australiano Alexei Popyrin, ma proveranno a staccare il pass per gli ottavi nel Masters 1000 romano anche altri tre azzurri. Mattia Bellucci se la vedrà con il giovane spagnolo Martin Landaluce, il qualificato Andrea Pellegrino sogna l’impresa impossibile contro lo statunitense Frances Tiafoe, mentre Flavio Cobolli parte favorito sull’argentino Thiago Agustin Tirante.

Per il resto proseguono i playoff NBA con le gare-4 delle semifinali di Conference, iniziano gli Europei di taekwondo a Monaco di Baviera ed i Mondiali di Formula Kite in Portogallo, mentre in serata toccherà ai posticipi dei campionati nazionali di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 11 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 11 maggio

1.30 Basket, NBA: Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (gara-4 semifinali di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

6.30 Ciclismo, Giro dell’Azerbaigian: seconda tappa – Dalle 10.00 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

9.00 Taekwondo, Europei: prima giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport

9.30 Lotta, Europei U17: prima giornata – Diretta streaming su UWW+

11.00 Tennis, ATP Roma: terzo turno singolare e primo turno doppio (1° match sulla BNP Paribas Arena Mattia Bellucci vs Martin Landaluce, a seguire Andrea Pellegrino vs Frances Tiafoe, 3° match sul Centrale ma non prima delle 15.00 Jannik Sinner vs Alexei Popyrin, a seguire ma non prima delle 19.00 Flavio Cobolli vs Thiago Agustin Tirante, 4° match sulla Supertennis Arena Bolelli/Vavassori vs Bhambri/Venus) – Diretta tv su TV8 (solamente per il match di Sinner), Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e Sky Sport 252; live streaming su tv8.it (solo per Sinner-Popyrin) Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Roma: ottavi di finale singolare e primo turno doppio (5° match sulla Supertennis Arena Errani/Paolini vs Maduzzi/Paganetti) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e Sky Sport 252; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

12.00 Vela, Mondiali Formula Kite: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 Tiro a segno, Europei 25/50 metri: finale pistola 25m duet misto – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

14.45 Tiro a segno, Europei 25/50 metri: finale maschile carabina 50m tre posizioni – Diretta streaming sul canale Youtube ESCvideostream

20.45 Basket, Serie A2: Pesaro-Rimini (gara-2 quarti di finale) – Diretta tv su RaiSportHD; live streaming su Rai Play

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Bologna – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Tottenham-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Vallecano-Girona – Diretta streaming su DAZN

Martedì 12 maggio

2.00 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (gara-4 semifinali di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW

4.30 Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (gara-4 semifinali di Conference) – Diretta streaming su Amazon Prime

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-LANDALUCE DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI PELLEGRINO-TIAFOE (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-POPYRIN NON PRIMA DELLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-TIRANTE (NON PRIMA DELLE 19.00)

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MADUZZI/PAGANETTI (5° MATCH DALLE 11.00)