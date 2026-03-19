LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e Aicher

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Inizia la sfida a distanza tra Pirovano ed Aicher per la vittoria della Coppa di specialità.

Le Finali di Lillehammer prendono ufficialmente il via con la prima prova cronometrata, prezioso test che consentirà alle atlete partecipanti di prendere contatto con la pista e la tipologia di neve da dover affrontare in vista della libera in programma sabato.

Un trofeo che sembrava già ipotecato a metà stagione si è inaspettatamente riaperto in seguito al gravissimo infortunio subito dall’americana Lindsey Vonn nella discesa olimpica. Laura Pirovano, grazie al doppio successo conquistato in Val di Fassa, ha conquistato la vetta della classifica di specialità e parte in pole nello sprint per l’assegnazione del trofeo.

L’azzurra guida la graduatoria di specialità con 436 punti davanti alla tedesca, seconda a 408. Sono ancora in gioco, almeno per la matematica, l’altra tedesca Kira Weidle-Winkelmann, quarta a 351, e l’austriaca Cornelia Huetter, quinta a 344. Ai box, ovviamente, l’americana Lindsey Vonn, terza a 400.

Il contingente azzurro si completa con Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago. L’auspicio è che ciascuna possa concludere l’annata nel migliore dei modi e conquistare magari quel piazzamento di prestigio grazie a cui aiutare la compagna di squadra a realizzare un risultato storico.

La prima prova della discesa femminile di Kvitfjell inizierà alle ore 12:30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del test di allenamento, per vivere appieno ogni singolo istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile. Buon divertimento!