A che ora Italia-Danimarca e Italia-Scozia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming

Siamo ormai giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La fase a girone unico aperta a tredici squadre si avvia verso la sua naturale conclusione e l’Italia cercherà di ottenere il miglior risultato in terra nordamericana, mancano quattro partite all’appello per il quartetto tricolore e il doppio impegno all’orizzonte si preannuncia molto complesso.

La skip Stefania Constantini e compagne affronteranno la Danimarca alle ore 16.00 italiane di oggi giovedì 19 marzo e poi torneranno in scena nella notte italiana (ore 02.00 di venerdì 20 marzo) per sfidare la Scozia. Un doppio testa a testa che ci dirà molto su quale potrebbe essere il piazzamento finale delle nostre portacolori, attese poi dalle partita contro Svizzera e Turchia in programma nella giornata successiva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Danimarca e Italia-Scozia, incontri validi per il round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel (per gli abbonati), prevista la messa in onda anche su Discovery Plus e HBO Max per Italia-Scozia; diretta testuale su OA Sport per Italia-Danimarca. Gli orari sono italiani (a Calgary sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Giovedì 19 marzo

Ore 16.00 Italia vs Danimarca

Venerdì 20 marzo

Ore 02.00 Italia vs Scozia

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per entrambe le partite, per gli abbonati; Discovery Plus e HBO Max per Italia-Scozia, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per Italia-Danimarca.