Si spegne il sogno di Mattia Bellucci a Roma: passa il giovane Landaluce

Si spegne ai sedicesimi di finale il sogno di Mattia Bellucci a Roma. Nell’incontro valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia il giovane iberico Martin Landaluce piega l’azzurro 6-4 6-3 in un’ora e quarantotto minuti e passa agli ottavi, turno in cui affronterà il vincente della sfida Navone-Medjedovic.

L’italiano, dopo aver annullato la palla break, ritrova la prima nel momento chiave e sigla l’1-0 con il rovescio incrociato. L’iberico replica con l’1-1 sul diritto lungo dell’avversario. Nessuno dei due contendenti concede spazio all’avversario sul proprio turno di battuta. L’equilibrio si rompe nel finale di frazione. Nel nono gioco Landaluce lascia partire la gran risposta di diritto che provoca l’errore dell’azzurro per il 5-4 e sigla il 6-4 con la deliziosa palla corta in contropiede.

Il lombardo griffa a 15 l’1-0. L’iberico impatta sull’1-1 con la prima vincente. Il mancino lombardo aumenta la profondità dei colpi, forza gli errori del rivale e si procura due palle break che non riesce però a sfruttare e consegna il 2-2 allo spagnolo. La svolta arriva nel quinto gioco quando il classe 2006 rimonta da 40-0, firma il break del 3-2 con l’incisiva risposta di rovescio incrociato e timbra il 4-2 con il tracciante di diritto incrociato. Landaluce continua a spingere e, al terzo match point, sigla il definitivo 6-3 sulla risposta lunga dell’avversario.

Bellucci chiude la sua partita con due ace, commette quattro doppi falli e serve il 53% di prime. L’italiano conquista il 64% dei punti quando mette dentro la prima e il 47% quando si affida alla seconda. Il tennista lombardo mette a segno 15 vincenti, contro i 23 del rivale, ma paga dazio ai 30 errori gratuiti.