LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile sfida equilibrata

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Danimarca. L’Italia torna sul ghiaccio con le spalle al muro. Oggi, giovedì 19 marzo, le azzurre affrontano una nuova sfida decisiva nel Mondiale di curling femminile in corso a Calgary, consapevoli che ogni errore da qui in avanti potrebbe risultare fatale nella corsa alla seconda fase.

Il bilancio fin qui non è positivo: due vittorie e cinque sconfitte nelle prime sette partite del round robin hanno relegato il quartetto tricolore al decimo posto in classifica, fuori al momento dalle prime sei posizioni che garantiscono l’accesso ai playoff. Tuttavia, la qualificazione non è ancora sfumata: il margine è ridotto, ma matematicamente le azzurre possono ancora rientrare in corsa, a patto di cambiare passo già a partire dalla sfida odierna. La squadra composta da Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto è chiamata a una reazione immediata dopo il doppio ko nelle ultime uscite. In particolare pesa la sconfitta contro il Giappone, arrivata al termine di una gara combattuta ma sempre rincorsa. Le asiatiche si sono imposte 8-6 sfruttando al meglio i momenti chiave: decisivi i due punti dopo l’intervallo e la mano rubata nel settimo end, che hanno spezzato l’equilibrio nonostante la buona reazione italiana.

Anche la precedente sfida contro il Canada aveva evidenziato luci e ombre, con le azzurre capaci di restare in partita ma senza trovare la continuità necessaria per portare a casa il risultato. In generale, è mancata fin qui la solidità nei momenti cruciali, soprattutto contro le squadre di alta classifica, dove l’Italia ha spesso pagato qualche imprecisione di troppo. La classifica vede al comando Canada e Svizzera (6-1), seguite da Svezia (6-2) e dal duo composto da Giappone e Corea (5-2). A chiudere la zona playoff c’è la Turchia (4-3), mentre subito dietro inseguono Cina, Danimarca e Scozia (3-4). Proprio questo gruppo rappresenta il riferimento per l’Italia, che deve colmare il gap di una vittoria per tornare a sperare concretamente.

L’avversaria odierna sarà la Danimarca, formazione che occupa attualmente la parte centrale della classifica con tre successi e quattro sconfitte. Si tratta di una squadra esperta, guidata dalla skip Madeleine Dupont, affiancata da Mathilde Halse, Katrine Schmidt e My Larsen. Un quartetto solido, capace di alternare prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, come dimostrano i risultati fin qui ottenuti. La Danimarca ha mostrato buone qualità soprattutto nella gestione degli end centrali, ma non è sembrata irresistibile nei finali punto a punto. Per l’Italia si tratta quindi di uno scontro diretto fondamentale. Una vittoria permetterebbe di accorciare ulteriormente la classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione, mentre un’altra sconfitta rischierebbe di compromettere quasi definitivamente il cammino iridato.

La chiave della partita sarà probabilmente la precisione nei tiri decisivi e la capacità di gestire il martello nei momenti più delicati. Le azzurre dovranno ritrovare quella solidità che aveva caratterizzato le loro migliori prestazioni e limitare gli errori che, fin qui, hanno spesso indirizzato gli incontri. Il tempo per rimediare c’è ancora, ma il margine è ormai ridotto al minimo: l’Italia non può più permettersi passi falsi. Serve una prova di carattere per tenere acceso il sogno playoff e rilanciare un Mondiale che, finora, non ha sorriso ai colori azzurri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del nono incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e Danimarca: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.