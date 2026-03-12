Sport in tv oggi (giovedì 12 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 12 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con Europa League e Conference League, il ciclismo su strada con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, e tanto altro ancora.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI

Continua il combined di Indian Wells: per il torneo ATP Masters 1000, nei quarti di finale di singolare, nel 2° match dalle ore 19.00 italiane, non prima delle 21.00, scenderà in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Learner Tien. Nel torneo WTA 1000, in caso di successo questa notte, torneranno in campo nelle semifinali di doppio Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate contro Siniakova/Townsend nel 4° match dalle 19.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 12 marzo

9.00 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.30 e 18.15-21.05), Rai Play CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.00 Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante femminile, 1a manche – FIS TV

10.25 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 4a tappa – 13.05 Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, dalle 15.00 Rai 2 HD

12.05 Ciclismo, Parigi-Nizza: 5a tappa – 15.10 Discovery Plus, HBO Max, dalle 15.45 Eurosport 2 HD, DAZN

13.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Montafon: skicross femminile e maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

13.30 Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante femminile, 2a manche – FIS TV

14.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: qualificazioni sprint tc femminile e maschile – Discovery Plus, HBO Max

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Otepää: 10 km sprint maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

16.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Drammen: sprint tc femminile e maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

18.00 Volley, Challenge Cup: semifinale di ritorno, Altekma Izmir-Milano – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: andata semifinali, Roma-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol – Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Bologna-Roma – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Lille-Aston Villa – Sky Sport Mix, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Stoccarda-Porto – Sky Sport 254, Sky Go, NOW

18.45 Calcio, Europa League: Panathinaikos-Betis Siviglia – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

19.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: quarti di finale (2° match dalle 19.00 non prima delle 21.00 Sinner-Tien) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV, dall’1.00 di venerdì 13 anche su Sky Sport Uno

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: quarti di finale singolare e semifinali doppio (4° match dalle 19.00 Errani/Paolini o Guo/Mladenovic contro Siniakova/Townsend) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, dall’1.00 di venerdì 13 anche su Sky Sport Uno

19.00 Tennis, doppio misto Indian Wells: quarti di finale (3° match dalle 19.00 dopo congruo riposo Errani/Vavassori-Schuurs/Cash) – Nessuna copertura tv / streaming

19.00 Volley femminile, CEV Cup: semifinale d’andata, Dresdner SC-Chieri ’76 – DAZN

21.00 Calcio, Europa League e Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-Rakow Czestochowa – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Midtjylland – TV8 HD, tv8.it, Sky Sport Max, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Celta Vigo-Olympique Lione – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Genk-Friburgo – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Ferencvaros-Braga – Sky Sport 256, Sky Go, NOW

22.00 Basket femminile, Qualificazioni Mondiali: Italia-Nuova Zelanda – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN