LIVE Biathlon, Sprint maschile Otepää 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon da Otepää (EST), località dove nella prossima stagione si disputeranno i Campionati mondiali e che quindi si testa con il grande evento all’orizzonte.

L’Italia, appunto, si affida al vecchio leone Lukas Hofer, un monumento dello sport italiano, che da oltre 15 anni tiene banco al massimo livello della Coppa del Mondo di biathlon maschile. L’azzurro è sicuro di disputare quella che sarà l’ultima mass start della stagione riservata ai primi 25 della classifica generale, forte della provvisoria 14^ piazza. Oggi l’occasione è buona per provare a spingersi nella top 6, o quantomeno nella top 10, per avere una buona posizione d’attacco nell’inseguimento che si disputerà nel fine settimana estone.

Favorito d’obbligo Perrot, che oggi NON indossa il pettorale Giallo e Rosso, così come lo farà praticamente dappertutto. La Generale è una formalità, restano però da assegnare ancora 5 vittorie di tappa e due Coppe di specialità. Nella Sprint la partita non è chiusa, visto che leader purtroppo è ancora Tommaso Giacomel, con 35 lunghezze di margine su Sebastian Samuelsson che ne ha a sua volta 33 sul giovane francese. Ne restano due al termine della stagione, in corsa anche Fillon Maillet, Botn e Dale ma con handicap più marcato da Samuelsson.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sprint maschile di Biathlon, che apre la tappa di Coppa del Mondo a Otepää (EST) pre-Mondiali, lo starter dichiarerà aperta la competizione alle ore 15:15, vi aspettiamo!