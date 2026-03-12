LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026. Secondo impegno per le azzurre nel torneo pre-Mondiale per il girone B dopo il debutto di poche ore fa contro le padrone di casa di Porto Rico.

La rappresentativa del Belpaese vuole provare a vincere per avvicinare sempre di più il pass per la rassegna continentale che sarebbe storico dopo il bronzo europeo del 2025 e a ben 32 anni di distanza dall’ultima partecipazione al Mondiale. Fari puntati su Cecilia Zandalasini e su Costanza Verona, con Jasmine Keys e Lorela Cubaj ad osservare il pitturato.

La Nuova Zelanda cercherà di mettere pressione alle ragazze di Andrea Capobianco, con le oceaniche che affrontano l’Italia per la quarta volta senza però essere mai riuscite a vincere (3 sconfitte). La ‘stella’ della Nazionale neozelandese è Esra McGoldrick, guardia in forza alle Casey Cavaliers (Australia) e miglior giocatrice alla Women’s Asia Cup 2025 (15 punti e 6.8 rimbalzi).

Palla a due che verrà alzata questa sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico)questa sera alle 22:00 ora italiana – le 17:00 secondo il fuso orario della città centro-americana. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Italia-Nuova Zelanda!