LIVE Sinner-Tien, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’astro nascente americano può creare grattacapi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Tien

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien, valido per i quarti di finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells l’italiano cerca l’approdo al penultimo atto contro il vincitore di Fils-Zverev. Dall’altro lato del tabellone si disputeranno Alcaraz-Norrie e Draper-Medvedev.

L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 200 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia dei quarti deve recuperare 2750 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, e fino alla finale ce ne sono a disposizione 800. L’azzurro potrà provare ad avvicinarsi all’iberico, ma non potrà scavalcarlo.

L’unico precedente sul circuito maggiore tra l’italiano Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien risale alla finale dell’anno scorso dell’ATP 500 di Pechino, che vide l’azzurro dominare in lungo ed in largo, imponendosi con un duplice 6-2 nell’ultimo atto in appena un’ora e tredici minuti di gioco.

La sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà la seconda di giornata a partire dalle ore 19.00, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 21.00 italiane. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien, valida per i quarti di finale dei BNP Paribas Open 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!