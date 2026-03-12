LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker punta in alto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE attesissima dello Slalom Gigante dei Mondiali Juniores di Narvik (NOR) che vede la giovane e promettente altoatesina Anna Trocker al via con importanti velleità.

Quest’ultima ha dato l’impressione di essere pronta anche per il piano di sopra, rappresentato dalla Coppa del Mondo. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Trocker ha conquistato il primo piazzamento nella top 10, seppur nella Team Combined, ma dando comunque l’impressione di possedere una maturità che potrebbe portarla a bruciare ancor di più le tappe di avvicinamento al massimo circuito.

Due qualifiche sfiorate sempre in Gigante, e oggi si va all’attacco del pettorale per la gara finale di Gigante che chiuderà la stagione di Lillehammer. Chi vince infatti si porta a casa il pettorale nominale alle Finali di Coppa del Mondo per la specialità in cui ha vinto. Le rivali non mancheranno per l’argento in Team Combined di tre giorni fa, fra tutte le svizzere Dania Allenbach e Shaienne Zehnder. Proprio Anna Trocker e Ludovica Righi infatti si sono fregiate del secondo metallo nella prova che univa Suoer G e Slalom Speciale ed entrambe sono al via ancora oggi.

Occhio anche a Giorgia Collomb! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle due manche della prova iridata giovanile di Slalom Gigante da Narvik (NOR), che scatteranno alle 10:00 con la prima manche mentre le medaglie si assegneranno a partire dalle 13:30, vi aspettiamo!