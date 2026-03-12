LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: finale da Classica che promette spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. 206.3 km da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux per una frazione che promette scintille con un finale scoppiettante che ricorda una Classica. Occhi puntati dunque sui finisseur e sugli uomini di classifica, con le fatiche della tappa di ieri che potrebbero farsi sentire nelle gambe dei corridori. Appuntamento alle 12.05 con il via ufficiale.

La tappa più lunga dell’edizione 2026 prevede un tracciato ondulato sin dalla prima metà. Dopo l’avvio ci saranno infatti oltre 100 chilometri ricchi di saliscendi con all’interno i due GPM di Côte de Lentilly (2.3 km al 4.7% di pendenza media) e Côte de Trèves (2.3 km al 6% di pendenza media). A 60 km dall’arrivo un raro tratto di pianura con 20 km in cui la strada non avrà pendenze. Si entrerà nella fase decisiva della frazione con Côte de Sècheras (3.9 km al 7% di pendenza media) su cui si potrebbe già scatenare la bagarre. Sarà sulla successiva asperità, Côte de Saint-Jean-de-Muzols, che non ci si potrà più nascondere. 2.2 km all’11% di pendenza media e punte del 16% con scollinamento a 22 km dal traguardo. La salita più impegnativa non sarà però l’ultima, con Côte de Sain-Barthèlemy-le-Plan (3.2 km al 7-6% di pendenza media) a rappresentare l’ultima occasione per fare la differenza. Rapida discesa ed ultimi 4500 metri ancora all’insù al 3.5% verso Colombier-le-Vieux.

La maglia gialla Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a bike) dovrà principalmente controllare l’evolversi della tappa, ma il danese si getterà nella mischia qualora si presentassero le occasioni per un bis di successi. Ci riproverà Daniel Martinez (Red Bull-BORA-hansegohe), mentre Georg Steinhauser (EF Education EasyPost) potrebbe sfruttare le sue caretteristiche per ben figurare in questa quinta frazione. Occhi puntati anche sui francesi Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) e David Gaudu (Groupama-FDJ), e sullo spagnolo Marc Soler, divenuto nuovo leader dell’UAE Team Emirates – XRG dopo il ritiro di McNulty.

La quinta tappa della Parigi-Nizza 2026 inizierà alle 12.05.