Quando parte Anna Trocker del gigante dei Mondiali juniores 2026? Orario, n. di pettorale, tv
Anna Trocker sarà tra le grandi pretendenti alle medaglie nel gigante dei Mondiali juniores di sci alpino, che andrà in scena giovedì 12 marzo sulle nevi di Narvik (Norvegia). La giovane altoatesina andrà a caccia del risultato di lusso fronteggiando a viso aperto delle avversarie temibili per la categoria, come le statunitensi Elisabeth Bocock e Logan Grosdidier, le svizzere Dania Allenbach e Sue Piller, la padrone di casa Madeleine Sylvester-Davik e una scalpitante Giorgia Collomb, altra freccia nella faretra tricolore.
Dopo aver esordito alle Olimpiadi e aver convinto nella combinata di Milano Cortina 2026, la 17enne inseguirà il risultato di rilievo in terra scandinava: in stagione ha debuttati in Coppa del Mondo e ha vinto in Nor-Am Cup, ci sono tutte le carte in regola per essere protagoniste tra le porte larghe e regalare una bella soddisfazione all’Italia dopo aver già contribuito all’argento nel Team Combines disputato domenica scorsa. Appuntamento con la prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30.
Anna Trocker ha avuto in dote il pettorale numero 4 e dunque scatterà alle ore 10.04: il programma di giornata prevede che le prime trenta atlete scattino a intervalli di 1’20” e che non ci siano tv break, poi si partirà con divari di 45 secondi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile dei Mondiali juniores 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su FIS Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
QUANDO PARTE ANNA TROCKER GIGANTE MONDIALI JUNIORES
Anna Trocker ha avuto in dote il pettorale numero 4 e scatterà alle ore 10.04 di giovedì 12 marzo, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura.
PETTORALE ANNA TROCKER GIGANTE MONDIALI JUNIORES
Numero 4.
CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE MONDIALI JUNIORES
Giovedì 12 marzo
Ore 10.00 Gigante femminile juniores a Narvik, prima manche
Ore 13.30 Gigante femminile juniores a Narvik, seconda manche
PROGRAMMA GIGANTE MONDIALI JUNIORES: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: FIS Tv.
Diretta testuale: OA Sport.
