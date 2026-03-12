LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: chi si inserirà nel festival norvegese?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Drammen (Norvegia), che apre la penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. La Coppa del Mondo viaggia verso la conclusione e si prepara a fare tappa in due scenari iconici: la sprint a tecnica classica di Drammen e la storica 50 chilometri di Holmenkollen. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo con la tradizionale sprint cittadina, una delle gare più spettacolari del circuito, mentre sabato 14 il circuito si sposterà nel tempio dello sci nordico per la mass start sulla distanza regina, quest’anno in tecnica libera.

La sprint di Drammen rappresenta una delle gare più particolari e affascinanti del calendario. Nata nel 2003, la competizione si disputa su un tracciato cittadino ricavato tra le vie della città situata a circa quaranta chilometri da Oslo, trasformata per l’occasione in una vera arena dello sci di fondo. Migliaia di appassionati si assiepano lungo il percorso, creando un’atmosfera festosa e rumorosa che rende questa prova unica nel panorama della Coppa del Mondo. Nel corso degli anni la gara ha saltato solo poche edizioni: nel 2009 per ragioni logistiche legate ai lavori di ammodernamento di Holmenkollen, nel 2020 quando fu trasferita nella vicina Konnerud a causa della mancanza di neve, nel 2021 per le restrizioni legate alla pandemia e nel 2025 per il calendario compresso dai Mondiali di Trondheim. Tradizionalmente la sprint di Drammen si disputa in tecnica classica, scelta confermata anche per questa edizione. Solo nel 2011 si tentò un esperimento con la tecnica libera, ma dal 2012 si è tornati stabilmente all’alternato. Si tratta di un tracciato tecnico e molto esplosivo, che richiede grande potenza e capacità di gestire i cambi di ritmo nelle batterie a eliminazione diretta.

Per l’Italia la gara norvegese non è mai stata particolarmente generosa. In oltre vent’anni di storia si registra un solo podio azzurro, conquistato a sorpresa da Maicol Rastelli nel 2014, mentre Federico Pellegrino ha ottenuto il miglior piazzamento recente con il quinto posto del 2022. Proprio il valdostano sarà il punto di riferimento della squadra italiana anche in questa occasione. “Chicco” Pellegrino, attualmente terzo nella classifica generale di Coppa del Mondo, proverà a sfatare il tabù della sprint cittadina norvegese, una delle poche gare del circuito dove non è mai riuscito a salire sul podio.

Il direttore tecnico Markus Cramer ha convocato dieci azzurri complessivi, confermando quasi integralmente il gruppo visto nell’ultima tappa di Lahti. L’unica assenza sarà quella di Michael Hellweger, che non prenderà parte alle gare norvegesi. Nel settore maschile, oltre a Pellegrino, saranno al via Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà e Simone Mocellini. Proprio Mocellini potrebbe essere uno dei protagonisti della sprint, grazie a un profilo tecnico particolarmente adatto alle caratteristiche del tracciato di Drammen. Il quartetto femminile sarà invece composto da Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno e Federica Cassol, le stesse atlete scese in pista in Finlandia nello scorso weekend. L’obiettivo principale sarà quello di conquistare l’accesso alle fasi finali in una gara che vede tradizionalmente le atlete scandinave grandi protagoniste.

A livello internazionale l’attenzione sarà inevitabilmente rivolta ai dominatori della sprint mondiale. Tra gli uomini il grande favorito resta il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, autentico padrone di casa e più volte vincitore a Drammen, mentre tra le donne la sfida promette spettacolo tra le velociste nordiche e le grandi specialiste della disciplina. Negli ultimi anni il podio femminile ha visto protagoniste atlete come Jonna Sundling, Kristine Stavås Skistad ed Emma Ribom, segno della grande tradizione sprintistica della Scandinavia.

