Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Dopo l’esordio contro Porto Rico, l’Italbasket femminile è attesa da un secondo incontro dopo neanche 24 ore sempre a San Juan oggi giovedì 12 marzo alle 22:00 ora italiana contro la Nuova Zelanda per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Le ragazze agli ordini del CT Andrea Capobianco hanno raggiunto già da diversi giorni la città di Porto Rico, principalmente per smaltire il lungo viaggio e il fuso orario oltre al fatto che dopo il ritrovo a Roma la rappresentativa del Belpaese ha preso subito l’aereo per San Juan (via Madrid). La Nuova Zelanda ha raggiunto Porto Rico poco dopo l’Italia, con le oceaniche che hanno chiuso al quinto posto la Women’s Asia Cup 2025 – l’equivalente di EuroBasket ma per il continente asiatico – battendo nell’ultimo incontro le Filippine (78-70) e garantendosi così la possibilità di disputare il pre-Mondiale venendo inserita nel girone B con l’Italia.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico)questa sera alle 22:00 ora italiana – le 17:00 secondo il fuso orario locale. Diretta tv disponibile in chiaro per tutti su RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming garantita per tutti da RaiPlay e previo abbonamento da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul match dell’Italbasket femminile.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Giovedì 12 marzo

Ore 22:00 Italia-Nuova Zelanda– Diretta tv in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-PORTO RICO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: RaiPlay (per tutti), SkyGO, Now TV, DAZN (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport