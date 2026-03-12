Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 12 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, giovedì 12 marzo: nella sesta giornata di finali spazio allo sci alpino con il gigante femminile per le classi VI, standing e sitting, che metteranno in palio tre titoli.

L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel e Martina Vozza nel gigante femminile VI. Azzurri protagonisti anche nel round robin del curling a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra, che sfideranno la Lettonia e la Corea del Sud, e nelle semifinali per il 5° posto dello sledge hockey, con l’Italia che affronterà il Giappone.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.30 e 18.15-21.05), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 12 marzo

9:00 Sci alpino, gigante femminile VI (1ª manche) (MAZZEL Chiara, VOZZA Martina)

A seguire Sci alpino, gigante femminile standing (1ª manche)

A seguire Sci alpino, gigante femminile sitting (1ª manche)

12:30 Sci alpino, gigante femminile VI (2ª manche)

A seguire Sci alpino, gigante femminile standing (2ª manche)

A seguire Sci alpino, gigante femminile sitting (2ª manche)

13:35 Curling, round robin squadre miste: Canada-Corea del Sud, Cina-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, Italia-Lettonia

14:35 Sledge hockey, semifinale 5°/8° posto: Slovacchia-Germania

18:35 Curling, round robin squadre miste: Cina-Slovacchia, Norvegia-Gran Bretagna, Corea del Sud-Italia, Canada-Stati Uniti

19:05 Sledge hockey, semifinale 5°/8° posto: Italia-Giappone

PROGRAMMA PARALIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.30 e 18.15-21.05).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.