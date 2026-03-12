LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Del Toro-Pellizzari per la classifica generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 chilometri. Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari sono pronti a sfidarsi per la classifica generale.

Il danese Tobias Lund Andresen ha vinto in volata la terza tappa Cortona-Magliano de’ Marsi di 221 chilometri precedendo il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché e il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. Solamente settimo Jonathan Milan. La classifica non ha subito scossoni significativi. Il messicano della UAE Team Emirates-XRG guida con quattro secondi di vantaggio sul portacolori della Red Bull – BORA – hansgrohe e quattordici su Magnus Sheffield, statunitense della INEOS Grenadiers. Antonio Tiberi, staccato di ventuno secondi, occupa la sesta piazza.

I ciclisti, dopo aver scollinato Ovindoli e Valico delle Capannelle, affronteranno la lunga discesa verso Teramo. Da qui inizierà un tratto costituito da una lunga sequenza di muri e muretti. L’atmosfera, molto probabilmente, diventerà rovente tra Castellalto (con pendenze al 12% per lunghi tratti) e il muro di via Badetta a Tortoreto, che nel finale tocca il 20%. Una breve discesa precede gli otto chilometri pianeggianti che conducono verso l’arrivo.

In ottica successo di tappa l’olandese Mathieu van der Poel sembra essere il candidato ideale per fare la differenza nella parte più impegnativa della corsa e bissare così il trionfo di San Gimignano. Il tracciato offre la cornice ideale per un nuovo duello tra Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari per la classifica generale. Il messicano sembra partire in vantaggio perché più abituato alla tipologia di difficoltà da affrontare, ma l’azzurro è in costante crescita e proverà a vendere cara la pelle. Pronti alla battaglia anche lo statunitense Magnus Sheffield della INEOS Grenadiers, lo sloveno Primoz Roglic, Antonio Tiberi e l’americano Matteo Jorgenson.

La partenza della tappa è prevista alle 10:25. Vedremo al termine di una giornata impegnativa chi si aggiudicherà il successo e come potrà cambiare la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!